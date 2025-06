Spekulationen beendet: Zwei Regionalligaspieler für den SV Erlbach

„Als uns die beiden Spieler in Richtung Buchbach verlassen haben, ist oft gesagt und geschrieben worden, dass uns zwei absolute Leistungsträger verlassen. Darum freut es uns umso mehr, dass die beiden den Weg wieder zurückfinden. Das bestätigt auch das gute Klima in der Mannschaft und das Umfeld“, so Ralf Peiß, Erlbachs sportlicher Leiter. Die Gespräche mit beiden Spielern beschreibt er als „sehr unkompliziert“. Laut Peiß werden die beiden auch nicht lange benötigen, um sich zu integrieren und „sportlich werden uns die beiden deutlich verstärken und weiter nach vorne bringen“.

Levin Ramstetter wechselte zur Saison 23/24 von Erlbach nach Buchbach. Beim SVE hatte sich der junge Mittelfeldspieler in den zwei Jahren zuvor zum Stammspieler entwickelt und sich so in die Notizbücher höherklassiger Vereine gespielt. Konsequenterweise folgte dann der Wechsel zum Regionalligisten Buchbach. Auch hier brauchte Ramstetter keine lange Anlaufphase und kam zu 29 Spielen in der 4. Liga, 15 davon über die volle Spielzeit. Die nächste Saison begann hoffnungsvoll, doch dann verletzte er sich am Syndesmoseband, sein letztes Spiel in der Buchbacher „Ersten“ war bei der 1:4 Heimniederlage gegen SpVgg Greuter Fürth II am 09.08.2024. „Verletzungsbedingt war das letzte Jahr keine tolle Saison“, so Ramstetter. Denn nach überstandener Verletzung erfolgte in der Winterpause ein Schlüsselbeinbruch, der ihn wieder zum Zuschauen zwang. „Nun bin ich aber schon eine gute Zeit lang wieder fit und auch bereit für den Trainingsauftakt in Erlbach“.

Beim SVE kennt Ramstetter noch viele Akteure und auch das Umfeld: „Als ich angerufen wurde von Ralf Peiß, habe ich nicht lange überlegt. Ich wollte auch wieder heimatnäher spielen.“, so Ramstetter, der in Reut wohnt und in Landshut studiert. „Der Aufwand dazu noch in Buchbach Regionalliga zu spielen war schon hoch“. Auf seine Ziele und seine Wunschposition angesprochen, meint der 23-jährige: „Ich traue mir im Mittelfeld alles zu, 6er, 8er und 10er. Es wäre top, wenn wir an die letzten beide Jahre anknüpfen könnten und einmal mehr vorne mitspielen. Dazu will ich beitragen“ gibt sich Ramstetter ehrgeizig.