Spektakuläres Verbandsliga-Topspiel endet 3:3

Der FV Biebrich und die TuS Hornau lieferten sich am Donnerstagabend eine spektakuläre Partie. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Es stand Topspiel drauf - und es war auch Topspiel drin. Nach hochintensiven und teils spektakulären 90 Minuten trennten sich die Verbandsligisten TuS Hornau und FV Biebrich mit 3:3. Dabei bissen sich die Gastgeber nach Rückstand und zunächst mauer Vorstellung zurück, gingen zweimal in Front. Doch auch Biebrich bewies Moral, glich kurz vor Schluss durch einen Joker aus - und hätte sogar noch gewinnen können.

Doch der eingewechselte Oskar Lenk, der wenige Minuten zuvor das 3:3 erzielt hatte, scheiterte in der Nachspielzeit frei am TuS-Keeper Brandon Dorth. "Ein 4:3 für uns wäre aber auch unverdient gewesen. Das Ergebnis ist gerecht, jedes Team hatte mal eine Phase, wo es das Spiel hätte entscheiden können", resümierte Biebrichs Trainer Nazir Saridogan wenige Minuten nach Schlusspfiff.

Sein Gegenüber Andreas Klöckner haderte mit der Leistung seiner Mannschaft in Halbzeit eins und heizte seiner Elf in der Pause mit einer "energischen" Ansprache ein. "Wir waren viel zu lieb, viel zu passiv, haben Biebrich spielen lassen und können von Glück sagen, dass wir mit 1:1 in die Halbzeit gehen. In der zweiten Halbzeit müssen wir eigentlich mehr Tore machen, hatten massig Chancen".

Mega-Chancen zum 3:1 vergeben

Aber erst mal von Beginn an: In der Anfangsphase brachte Noel Acun die 02er in Front. Doch Biebrich verpasste es, weitere Kontersituationen gut zu Ende zu spielen. Und bekam so nach einem Standard den Ausgleich: Roan Heller flankte, Jafet Redai nickte ein. Quasi direkt nach Wiederanpfiff vollstreckte Niklas Kern eine Flanke von Linus Dahl volley zum 2:1 für die Gastgeber. Die dann zwei Mega-Chancen aufs 3:1 vergaben, Dahl schoss aus drei Metern drüber, Heller vergab aus acht Metern im Eins-gegen-Eins.

Saridogan: "Haben das Spiel wild gemacht"

"Wir haben ein bisschen gebraucht, um den Rückstand zu verdauen, aber dann haben wir gebissen, gekämpft, gemacht", fand Saridogan. Marco Waldraff sorgte fürs 2:2, doch wieder hatte Hornau in Person von Roan Heller die Antwort parat, der nach Ablage von Niklas Kern zum 3:2 traf. "Das haben wir zuvor nicht gut gelöst im Zentrum. Dann haben wir offensiv gewechselt, die Abwehr aufgelöst, das Spiel wild gemacht", sagte Saridogan. Es zahlte sich aus. Angetrieben von den starken Jokern Davide Frusteri, Jonas Nürnberg und Oskar Lenk kamen die 02er auf - und durch Lenk im Anschluss an einen Standard zum 3:3.

Gegenseitiges Lob

Letztlich war es ein Punkt gegen einen starken Kontrahenten, der ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg mitreden könnte - in diesem Punkt waren sich beide Trainer einig. "Biebrich ist richtig gut, hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich weiterentwickelt und clever gespielt. So wie sie heute gespielt haben, werden sie oben landen", sagte Hornaus Trainer Klöckner. "Über Hornau muss ich das gleiche sagen", sagte Saridogan. "Das war ein hochinteressantes Spiel, das Spaß gemacht hat - mit hohem Tempo und vielen Einzelleistungen. Vielen meiner Spieler merkt man an, dass sie vor solchen Spielen ihre Nervosität abgelegt haben."

Für beide Teams geht es bereits am Wochenende weiter. Die Hornauer gastieren dann bei der SG Walluf, die noch kein Saisonspiel absolviert hat. Auf den FV Biebrich wartet das Heimspiel gegen Marburg.