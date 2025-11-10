Spektakuläres und gerechtes Remis zwischen Osterrönfeld und Meldorf

Der Osterrönfelder TSV hat im Abstiegskampf Moral bewiesen und sich gegen den favorisierten Aufsteiger TuRa Meldorf in letzter Sekunde ein 2:2-Unentschieden erkämpft. In einem intensiven Duell am Bahndamm sorgte Abwehrchef Johannes Bruns mit einem Doppelpack für den verdienten Punktgewinn des Relegationsplatz-13. Meldorf, das mit fünf Siegen in Serie angereist war, verpasste damit den Sprung in die Spitzengruppe der Verbandsliga West.

Personallage angespannt – OTSV startet mit junger Truppe

Trainer Maik Gabriel standen lediglich zwölf voll einsatzbereite Spieler zur Verfügung, sodass der OTSV mit gleich acht Akteuren unter 21 Jahren in die Partie ging. Dennoch präsentierten sich die jungen Blau-Gelben von Beginn an mutig und engagiert.

Bruns bringt OTSV in Führung – Meldorf gleicht vor der Pause aus

Beide Teams setzten auf unterschiedliche Mittel: Während TuRa Meldorf mit einer robusten, zweikampfstarken Spielweise und vielen langen Bällen agierte, suchte der OTSV den Erfolg über Ballstafetten und Kombinationsfußball. Die Gastgeber belohnten sich in der 31. Minute für ihren Einsatz: Nach einer Ecke drückte Abwehrchef Johannes Bruns den Ball am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz über die Linie – 1:0.

Osterrönfeld drängte danach auf das zweite Tor, doch fehlte im letzten Drittel die Präzision. Kurz vor der Pause nutzte Meldorf ebenfalls eine Standardsituation und glich nach einer Ecke zum 1:1 aus.

Spannende zweite Hälfte – Drama in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel wirkte der OTSV zunächst angeschlagen, während TuRa Meldorf die Partie dominierte. Der Fünftplatzierte drängte auf die Führung, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 93. Minute schien Meldorf die Partie entschieden zu haben, als Nick Bojens nach mehreren Fehlern in der OTSV-Abwehr zum 1:2 traf. Doch die Heimelf gab sich nicht auf: Nur eine Minute später setzte sich erneut Johannes Bruns im Strafraum durch und verwandelte im Eins-gegen-eins sehenswert zum 2:2-Endstand.

Fazit

Trotz zahlreicher Ausfälle und eines späten Rückschlags zeigte der Osterrönfelder TSV eine kämpferisch starke Leistung und belohnte sich mit einem Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlte. Für Meldorf dagegen war es ein ärgerlicher Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze der Verbandsliga West.

Osterrönfelder TSV: Silas Jurkat-Einfeldt – Sören Müller, Leif-Kilian Thomsen, Johannes Bruns, Jannik Landtreter, Luca Wallschläger, Fabian Baltz (72. Collin Marc Jubelt), Jamie Liß, Marco Grabavac, Linus Ramaker, Lorenz Billerbeck.

Trainer: Maik Gabriel

TuRa Meldorf: Tilman Casper Schmidt – Christoph Koll, Niklas Paul Meers (46. Nik Melvin Peetz), Ben Luca Delfs, Danny Voss, Danny Rautenberg (87. Björn Ehlers), Yannes Runge, Moritz Mede, Lasse Wolter (66. Nick Bojens), Fynn-Ole Clauhsen, Finn Janßen.

Trainer: Marco Peetz.

SR: Dennis Hadler (Ratzeburger SV).

Ass.: Tim Büttner, Jonte Eberhard.

Z.: 77.

Tore: 1:0 Johannes Bruns (31.), 1:1 Yannes Runge (43.), 1:2 Nick Bojens (90.+3), 2:2 Johannes Bruns (90.+4).