Spektakuläres Torfestival in Unterbruck

Beim spannenden Punktspiel zwischen dem FC Ampertal Unterbruck II und dem SV Pulling II erlebten die 50 Zuschauer ein wahres Torfestival. Bereits in der 1. Minute brachte Niklas Baier die Gäste früh in Führung. Doch der FC Ampertal Unterbruck II ließ sich nicht beeindrucken: Kilian Gruber glich in der 9. Minute aus und verwandelte in der 21. Minute einen Foulelfmeter souverän zur 2:1-Führung.

Ein unglückliches Eigentor von Marcel Mandica in der 39. Minute brachte den SV Pulling II zurück ins Spiel (2:2). Nach der Pause wechselten beide Teams, um frische Kräfte zu bringen. In der 72. Minute traf Michael Bartels zur erneuten Führung für Pulling. Doch Felix Vicari glich nur sechs Minuten später zum 3:3 aus.

Die entscheidende Phase begann in der 84. Minute, als Niklas Baier mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:3 erzielte. In der Nachspielzeit setzte Xaver Amm mit dem 5:3 den Schlusspunkt.

Das Spiel war geprägt von viel Kampfgeist und Offensivdrang beider Teams. Der SV Pulling II zeigte sich am Ende effizienter im Abschluss und sicherte sich verdient den Sieg. Der FC Ampertal Unterbruck II überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit, konnte jedoch den Druck der Gäste in der Schlussphase nicht standhalten.

Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren, das den Zuschauern einiges bot. Der SV Pulling II bewies Nervenstärke in den entscheidenden Momenten und verdiente sich somit den Auswärtssieg.