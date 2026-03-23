Spektakuläres Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf

Die Gäste erwischten den besseren Start – Trainer David Skubowius fand nach der Niederlage gegen Güster offenbar die richtigen Worte. Bereits in der 14. Minute brachte Veysi Kurt seine Farben in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und glichen in der 27. Minute aus.

Es entwickelte sich eine offensive Partie ohne erkennbare Abstiegsangst auf beiden Seiten. In der 32. Minute schnürte Kurt seinen Doppelpack zum 1:2, doch erneut hielt die Führung nicht lange: Timm traf in der 44. Minute zum 2:2. Kurz vor der Pause stellte Kapitän Dankert in der Nachspielzeit (45+1) auf 2:3 für die Gäste.

Spiel kippt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel komplett. Siebenbäumen stand zu tief und bekam kaum noch Zugriff. In der 49. Minute nutzte Agne dies zum Ausgleich, nur neun Minuten später drehte Grund die Partie endgültig. In der 67. Minute setzte Henkel mit dem 5:3 den Schlusspunkt.

Hektische Schlussphase mit Platzverweisen

In der Schlussphase wurde es noch hektisch: Nach einer Beleidigung sah ein Spieler der Hausherren die Rote Karte, wenig später folgte auch ein Platzverweis für Siebenbäumen nach einem Foul – ob als Notbremse oder aus einem anderen Grund, war von außen nicht eindeutig zu erkennen.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Damit sichert sich die Heimmannschaft drei enorm wichtige Punkte und steht nun mit nur einem Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz 13.

Tore: 0:1 Kurt (14.), 1:1 Grund (27.), 1:2 Kurt (32.), 2:2 Timm (44.), 2:3 Dankert (45.+1), 3:3 Agne (49.), 4:3 Grund (58.), 5:3 Fahrenkrog (67.).