Spektakuläres Remis - Zweimal Rot

In einem packenden und torreichen Duell lieferten sich der FC Türk S. Garching und der SV Olympiadorf München ein intensives Aufeinandertreffen, das mit einem dramatischen 4:4-Unentschieden endete.

Der SV Olympiadorf München startete furios und ging bereits in der 2. Minute durch Matthew Atkinson mit 0:1 in Führung. Die Gäste dominierten die erste Hälfte, was sich in weiteren Treffern von Mert Yildiz (17., 34.) widerspiegelte – ein Doppelpack, der den Halbzeitstand von 0:3 markierte.

Nach der Pause zeigte der FC Türk S. Garching eine beeindruckende Moral. Akif Abasikeles erzielte den Anschlusstreffer (48.), doch Linus Scherer stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (53.). In derselben Minute sah Kerem Arik die Rote Karte, was die Situation für die Gastgeber zusätzlich erschwerte.

Trotz Unterzahl kämpfte Garching leidenschaftlich: Akif Abasikeles verkürzte per Foulelfmeter (64.), gefolgt von einem weiteren Treffer durch Tarik Camdal (69.). Der Ausgleich gelang schließlich Koray Altinay (74.), bevor dieser in der Nachspielzeit ebenfalls mit Rot vom Platz musste (94.).

Ein Spiel voller Emotionen, Wendungen und spektakulärer Tore. Der SV Olympiadorf München gab trotz einer komfortablen Führung das Spiel aus der Hand, während der FC Türk S. Garching enorme Moral bewies. Die beiden Platzverweise auf Seiten der Garchinger waren jedoch ein Wermutstropfen in einer ansonsten beeindruckenden Aufholjagd.