Spektakuläres Remis nach Rückstand

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 15. Spieltag der Landesliga Holstein ein wahres Offensivspektakel abgeliefert. Beim Tabellenführer VfB Lübeck II erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Nico Brehm nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand ein 4:4-Unentschieden – und zeigte dabei eine der besten Saisonleistungen.

Bereits in der 11. Minute brachte Thilo Albrecht die Gäste in Führung. Der Spitzenreiter reagierte allerdings prompt: Elias Al Sadi glich nach 20 Minuten aus. Nach der Pause übernahm Lübeck die Kontrolle, Artur Galtsew traf doppelt (53., 59.) und stellte auf 3:1. Doch Fetih-Kisdorf kämpfte sich mit großem Einsatz zurück. Joker Michael Brehm verkürzte auf 2:3 (70.), ehe Lübeck durch Ali Taha scheinbar alles klar machte (81.). Doch die Brehm-Elf weigerte sich, das Spiel verloren zu geben: Erst traf Sören Flemmer (85.), dann sorgte Ben Dreger in der 87. Minute für den umjubelten Ausgleich – und den verdienten Punktgewinn beim Ligaprimus.

„Ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft! Gegen den VfB Lübeck einen Punkt mitzunehmen, ist eine starke Leistung. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute leidenschaftlich gekämpft, mutig Fußball gespielt und gezeigt, dass wir als Aufsteiger absolut konkurrenzfähig sind. Natürlich war Lübeck spielerisch stark und hatte seine Phasen, aber wir haben dagegengehalten, die Zweikämpfe angenommen und uns diesen Punkt mit viel Einsatz und Herzblut verdient. Auf diese Leistung können wir wirklich stolz sein – sie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“