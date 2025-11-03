Spektakuläres Remis nach Rückstand

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 15. Spieltag der Landesliga Holstein ein wahres Offensivspektakel abgeliefert. Beim Tabellenführer VfB Lübeck II erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Nico Brehm nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand ein 4:4-Unentschieden – und zeigte dabei eine der besten Saisonleistungen.
Bereits in der 11. Minute brachte Thilo Albrecht die Gäste in Führung. Der Spitzenreiter reagierte allerdings prompt: Elias Al Sadi glich nach 20 Minuten aus. Nach der Pause übernahm Lübeck die Kontrolle, Artur Galtsew traf doppelt (53., 59.) und stellte auf 3:1. Doch Fetih-Kisdorf kämpfte sich mit großem Einsatz zurück. Joker Michael Brehm verkürzte auf 2:3 (70.), ehe Lübeck durch Ali Taha scheinbar alles klar machte (81.).
Doch die Brehm-Elf weigerte sich, das Spiel verloren zu geben: Erst traf Sören Flemmer (85.), dann sorgte Ben Dreger in der 87. Minute für den umjubelten Ausgleich – und den verdienten Punktgewinn beim Ligaprimus.
Trainer Nico Brehm zeigte sich nach Abpfiff stolz auf seine Mannschaft:
„Ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft! Gegen den VfB Lübeck einen Punkt mitzunehmen, ist eine starke Leistung. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute leidenschaftlich gekämpft, mutig Fußball gespielt und gezeigt, dass wir als Aufsteiger absolut konkurrenzfähig sind. Natürlich war Lübeck spielerisch stark und hatte seine Phasen, aber wir haben dagegengehalten, die Zweikämpfe angenommen und uns diesen Punkt mit viel Einsatz und Herzblut verdient. Auf diese Leistung können wir wirklich stolz sein – sie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Mit dem Auswärtspunkt bestätigt Fetih-Kisdorf den positiven Trend nach dem Sieg in Lübeck gegen Rapid und verbessert sich auf Tabellenplatz zwölf. Der Aufsteiger liegt nun bei 13 Punkten aus 15 Spielen – und hat mit starken Leistungen gegen Spitzenmannschaften deutlich gemacht, dass er sich in der Liga etabliert hat.
VfB Lübeck II – FC Fetih-Kisdorf 4:4
VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Torben Sachau, Kevin Voeks, Anés Hadj, Davin Polikeit (71. Ali Taha), Simon Pascal Moritz, Collin-Noel Goerke, Jaromir Grimm, Artur Galtsew, Gustavo Melo Nogueira da Silva, Elias Al Sadi - Trainer: Oliver Stutzky
FC Fetih-Kisdorf: Ben Dreger, Luis Hinzmann, Robin Behrens, Tobias Caro (66. Michael Brehm), Daniel Ahlers (83. Lars Höche), Thilo Albrecht, Sören Flemmer, Jonas Rübner (83. Mats Lorisch), Konstantin Korella, Marvin Ruehsen, Janis Maximilian Wohlert - Trainer: Nico Brehm
Schiedsrichter: Sebastian Marx - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Thilo Albrecht (11.), 1:1 Elias Al Sadi (20.), 2:1 Artur Galtsew (53.), 3:1 Artur Galtsew (59.), 3:2 Michael Brehm (70.), 4:2 Ali Taha (81.), 4:3 Sören Flemmer (85.), 4:4 Ben Dreger (87.)