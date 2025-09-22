Spektakuläres Remis im Stadtderby

In einem packenden Stadtderby lieferten sich der TSV München-Ost und der TSV 1860 München IV ein spannendes Duell, das mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden endete. Vor 60 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel.

Der TSV München-Ost erwischte den besseren Start. Bereits in der 8. Minute brachte Ben Pollak seine Mannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung. In der Folge dominierten die Gastgeber das Geschehen, versäumten es jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen.

Nach der Pause zeigte sich der TSV 1860 München IV deutlich verbessert. In der 54. Minute erzielte Seymen Celik per Foulelfmeter den Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Thomas Papaja das Spiel zugunsten der Gäste. Der TSV München-Ost reagierte prompt: Kevin Todorovic glich in der 63. Minute aus, ehe Manasse Luka Mbimbu den TSV 1860 München IV erneut in Führung brachte (73.). Das letzte Wort hatte jedoch Manuel Aldama Hübner, der in der 78. Minute das 3:3 markierte.

Das Derby bot alles, was das Fußballherz begehrt: Spannung, Tore und Emotionen. Beide Teams zeigten Moral und kämpften bis zum Schluss. Das Unentschieden geht angesichts des Spielverlaufs in Ordnung, denn keine Mannschaft vermochte es, ihre Führung dauerhaft zu behaupten.