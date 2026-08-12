Spektakuläres Nordfriesland-Derby

Frisia-Keeper Jorge Hansen pokerte gegen Simon Bahnsen (SV Dörpum) um das 3-3. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat das heiß umkämpfte Nordfriesland-Derby beim SV Dörpum mit 3:2 (3:1) für sich entschieden. Vor rund 320 Zuschauern und bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich von Beginn an ein intensives und wildes Spiel.

Nach einer kurzen Abtastphase verlief die Partie weitgehend ausgeglichen. In der 13. Minute belohnte sich Frisia mit der ersten gelungenen Aktion: Nach einer Kombination durch das Mittelfeld bediente Erik Alexanjan mit einem schönen Pass über die rechte Seite Marvin Bruhn, der aus etwa 14 Metern halbrechter Position vollj abzog und die Kugel ins lange Eck zur 1:0-Führung beförderte.

Dörpum arbeitete in der Folge viel mit hohen Bällen durch das Zentrum und wollte durch Kopfballverlängerungen zum Torerfolg gelangen. In der 29. Minute holte Bruhn sich einen von der Dörpumer Hintermannschaft unzureichend geklärten Ball im Mittelfeld, wurde kurz vor dem Strafraum gefoult und holte einen Freistoß aus 18 Metern heraus. Jawad Shams trat an und versenkte den Ball direkt zum 2:0.

Dörpum mit Wut im Bauch zum 1:2 durch Thies Borchardt

Dörpum steckte keineswegs auf und antwortete mit Wut im Bauch: Zunächst verhinderte Frisia-Schlussmann Jorge Hansen mit einer fantastischen Parade gegen einen 20-Meter-Kracher von Simon Bahnsen den Anschlusstreffer. Wenig später fiel dieser dann aber doch: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte Lasse Möllgaard ab und Thies Borchardt traf zum 1:2 (41.). Fast im Gegenzug verpasste Bruhn die direkte Antwort per Pfostenschuss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug Frisia dann doch noch einmal zu: Nach einem unsauber verteidigten langen Ball stellte Jawad Shams nach Vorlage von Jannik Drews den alten Abstand zur 3:1-Pausenführung her (45.+1).

Frisias Kapitän Marvin Bruhn fasste den ersten Durchgang treffend zusammen: „In der ersten Halbzeit haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Es war der erwartete Abnutzungskampf mit vielen zweiten Bällen im Zentrum. Beide Mannschaften haben wenig zugelassen, wir waren am Ende einfach das kleine bisschen effizienter.“

Finn Christiansen Treffer bringt Spannung rein

Dörpum kam stark aus der Kabine und verkürzte durch den eingewechselten Finn Christiansen bereits in der 48. Minute auf 2:3. In der Folge entwickelte sich ein zerfahrenes, von vielen Unterbrechungen geprägtes Spiel. Frisia verteidigte leidenschaftlich, verpasste bei den Kontern jedoch die Vorentscheidung. Die größte Chance der Gastgeber auf den Ausgleich hatte Henrik Möllgaard, als er nach einem Standard den Ball völlig frei 10 Meter vor dem Tor annehmen konnte, dann aber den Abschluss verpasste.

Jorge Hansen wird zum Elfmeter-Held

Als Dörpums Lars Peretzke in der 83. Minute nach erneutem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien die Partie zu Gunsten der Gäste gelaufen. Doch in der 88. Minute entschied der Unparteiische nach einer Flanke im Frisia-Strafraum auf Handelfmeter für Dörpum. Simon Bahnsen trat an. Frisia nutzte die Vorinformation, dass Bahnsen zuletzt in die Mitte geschossen hatte: Während die Mitspieler ihren Keeper lautstark aufforderten, sich für eine Ecke zu entscheiden, um den Schützen zu täuschen, blieb Jorge Hansen eiskalt stehen, parierte den harten Schuss in die Mitte glänzend und sicherte Frisia damit den 3:2-Derbysieg.