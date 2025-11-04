Spektakuläres Derby endet Unentschieden

Nach fast einmonatiger Spielpause ging es für unsere Zweiteam Samstag unter Flutlicht und Nieselregen zu Hause auf dem Lindenberg gegen Gaberndorf um weitere Zähler. Das Spiel begann sehr ruhig. Beide Teams tasteten sich gegenseitig ab und die ersten Torchancen der Partie blieben zunächst noch leichte Beute für Grenzner im Gaberndorfer Tor und Schneider im Tor der Hüsertruppe. Erst ab der 20. Minute, nachdem Omar Aws sich für ein taktisches Foul die erste gelbe Karte der Partie eingefangen hatte, kam langsam Wille und Ansehnlichkeit in dieses Spiel. Doch bis zum ersten Tor dauerte es noch eine Weile. Bevor Rehsnick in der 45. Minute den 1:0 Halbzeitstand aus Sicht der Gäste erzielte, vergaben beide Mannschaften einige gute Torchancen. So auch Wolter, der in Minute 35 unter anderem den kurzen Pfosten traf.

Die zweite Hälfte begann genauso ausgeglichen, wie die erste endete. Beide Mannschaften waren auf allen Positionen gleichermaßen gefordert und ein Tor war so nur eine Frage der Zeit. In Minute 57 fand Von Der Weth dann durch eine Lücke den eingewechselten Posecker, der nach dessen Zuspiel eiskalt und ohne Grenzner eine Chance zu lassen den Ausgleich erzielte. Es war der Auftakt eines epischen Schlagabtauschs beider Mannschaften in Sachen Tore schießen, denn keine 12 Minuten später traf Posecker nach Vorlage von Wolter erneut und drehte die Partie fürs Erste. Doch im direkten Gegenangriff der Gaberndorfer nach dem Anstoß foulte Von Der Weth Meier im Strafraum und es gab Elfmeter, den Kröckel in Minute 70 eiskalt zum erneuten Ausgleich verwandelte. In der Folge fielen zunächst jedoch keine weiteren Tore, dafür aber noch ein Paar gelbe Karten, die eine umkämpfte aber bedeutungslose Schlussphase einleuteten. Erst in der Nachspielzeit fielen die restlichen Tore. Zuerst erzielte Posecker in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem herrlichen Distanzschuss aus 25 Metern ins Dreiangel das 3:2. Danach glich Gaberndorf mit der letzten Aktion der Partie durch Güppners Abstauber nach Kuddelmuddel im Strafraum erneut aus und bescherte beiden Mannschaften ein leistungsgerechtes Unentschieden, sowie einen Punkt. Wir bedanken uns bei den Gästen für dieses spannende Kräftemessen.