Spektakuläres 5:5 beim Großen Alexander Backnang, Unterrot mit 6:3

Kreisliga A1:

SSV Steinach-Reichenbach – SV Hertmannsweiler 2:2

Ein turbulenter Schlagabtausch endete ohne Sieger. Giovanni Di Giorgio (15.) brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fabian Woitke (29.) auf 2:0 erhöhte. Doch Hertmannsweiler gab nicht auf: Sulayman Ceesay (54.) leitete die Aufholjagd ein, Mario Dragic (60.) stellte wenig später den Ausgleich her.

FC Kosova Kernen – VfL Winterbach 1:1

Kosova Kernen schien nach dem Treffer von Ilaz Lani (39.) lange auf der Siegerstraße. Doch der VfL Winterbach kämpfte sich zurück und glich in der 71. Minute durch Denis Sekulovic aus. Am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden.

TV Weiler/Rems – TSV Schornbach II 2:1

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Weiler/Rems im zweiten Durchgang auf. Michail Panagos (61.) und Simon Zasinski (67.) trafen binnen sechs Minuten. Zwar verkürzte Kevin Mezger (80.), doch der TV brachte den knappen Sieg über die Zeit.

1. FC Hohenacker – SV Remshalden 1:3

Die Gäste aus Remshalden erwischten den besseren Start, als Nico Bauer (11.) früh einnetzte. Harun Velic (32.) glich aus, doch in der zweiten Halbzeit war Remshalden das stärkere Team: Marcel Gischnewski (66.) und Henry Stöhr (73.) sorgten für den Auswärtssieg.

TB Beinstein – FSV Waiblingen II 0:3

Beinstein fand nie ins Spiel und musste sich klar geschlagen geben. Anastasios Pantzaridis (40.) brachte Waiblingen vor der Pause in Führung. Spät machten Manuel Beluzic (85.) und Panagiotis Arvanitidis (88.) mit einem Doppelschlag alles klar.

SC Korb – VfR Birkmannsweiler 2:2

Ein packendes Duell endete mit einem Remis. Flavio Caldieri (3.) brachte Korb früh in Führung, doch kurz vor der Pause traf Meridon Samahodaj (44.) zum Ausgleich. Nach dem Treffer von Alexander Kuppinger (71.) sah alles nach einem Heimsieg aus, ehe Samahodaj (90.) in letzter Sekunde erneut zuschlug.

SV Fellbach II – Anagennisis Schorndorf 6:1

Fellbach II feierte ein Offensivfeuerwerk. Maximilian Bresic (33.) eröffnete den Torreigen, bevor Luca Mäule (52., 73.) und Theodoros Tsilimantos (58.) für Unterhaltung sorgten. In der Schlussphase verwandelte Nikita Siebert einen Strafstoß (82.) und legte gleich zweimal nach (85., 89.), womit er den deutlichen 6:1-Sieg perfekt machte.