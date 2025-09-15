 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Wünsch

Spektakuläres 5:5 beim Großen Alexander Backnang, Unterrot mit 6:3

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall
FC Matzenba.

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SSV Steinach-Reichenbach – SV Hertmannsweiler 2:2
Ein turbulenter Schlagabtausch endete ohne Sieger. Giovanni Di Giorgio (15.) brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fabian Woitke (29.) auf 2:0 erhöhte. Doch Hertmannsweiler gab nicht auf: Sulayman Ceesay (54.) leitete die Aufholjagd ein, Mario Dragic (60.) stellte wenig später den Ausgleich her.

FC Kosova Kernen – VfL Winterbach 1:1
Kosova Kernen schien nach dem Treffer von Ilaz Lani (39.) lange auf der Siegerstraße. Doch der VfL Winterbach kämpfte sich zurück und glich in der 71. Minute durch Denis Sekulovic aus. Am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden.

TV Weiler/Rems – TSV Schornbach II 2:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Weiler/Rems im zweiten Durchgang auf. Michail Panagos (61.) und Simon Zasinski (67.) trafen binnen sechs Minuten. Zwar verkürzte Kevin Mezger (80.), doch der TV brachte den knappen Sieg über die Zeit.

1. FC Hohenacker – SV Remshalden 1:3
Die Gäste aus Remshalden erwischten den besseren Start, als Nico Bauer (11.) früh einnetzte. Harun Velic (32.) glich aus, doch in der zweiten Halbzeit war Remshalden das stärkere Team: Marcel Gischnewski (66.) und Henry Stöhr (73.) sorgten für den Auswärtssieg.

TB Beinstein – FSV Waiblingen II 0:3
Beinstein fand nie ins Spiel und musste sich klar geschlagen geben. Anastasios Pantzaridis (40.) brachte Waiblingen vor der Pause in Führung. Spät machten Manuel Beluzic (85.) und Panagiotis Arvanitidis (88.) mit einem Doppelschlag alles klar.

SC Korb – VfR Birkmannsweiler 2:2
Ein packendes Duell endete mit einem Remis. Flavio Caldieri (3.) brachte Korb früh in Führung, doch kurz vor der Pause traf Meridon Samahodaj (44.) zum Ausgleich. Nach dem Treffer von Alexander Kuppinger (71.) sah alles nach einem Heimsieg aus, ehe Samahodaj (90.) in letzter Sekunde erneut zuschlug.

SV Fellbach II – Anagennisis Schorndorf 6:1
Fellbach II feierte ein Offensivfeuerwerk. Maximilian Bresic (33.) eröffnete den Torreigen, bevor Luca Mäule (52., 73.) und Theodoros Tsilimantos (58.) für Unterhaltung sorgten. In der Schlussphase verwandelte Nikita Siebert einen Strafstoß (82.) und legte gleich zweimal nach (85., 89.), womit er den deutlichen 6:1-Sieg perfekt machte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – VfR Murrhardt 1:4
Unterweissach legte furios los: Kevin Flatau traf in der 14. Minute zur Führung. Doch ein Eigentor von Jan Erkert (30.) brachte Murrhardt zurück ins Spiel. Sven Ziegler (33.) und Salomon Mayer (45.+2) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte Philipp Heckmann (63.) den Schlusspunkt. Bitter für die Gastgeber: Marco Müller scheiterte in der 76. Minute per Strafstoß an Keeper Marvin Traub.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 5:0
Die Gastgeber zeigten ihre Offensivstärke in beeindruckender Manier. Ferris Pressburger brachte sein Team per Elfmeter (44.) in Führung. Felix Fischer (63.) und erneut Pressburger (73.) erhöhten, ehe Marcel Hofer (75.) und abermals Fischer (84.) den deutlichen Kantersieg perfekt machten.

TSC Murrhardt – VfL Winterbach II 8:1
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Murrhardt. Abdulkadir Tuga (13.) eröffnete den Torreigen, Firat Ergezen (28.) und Georgios Michailidis (44., 54.) legten nach. Zwar verkürzte Finn Waibel (54.), doch Taner Eser (56., 72.), Muharrem Voci (70.) und erneut Michailidis (88.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SV Steinbach 0:1
Die Gäste aus Steinbach setzten sich knapp durch. Tim Sinzig erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Lukas Riefle sah in der 59. Minute Gelb-Rot, wodurch die Heimelf geschwächt war und keine Antwort mehr fand.

FC Viktoria Backnang – FSV Weiler zum Stein 1:2
Osman Ceylan brachte Viktoria Backnang in der 15. Minute in Führung. Doch Weiler zum Stein zeigte Moral: Fabian Fischer glich in der 79. Minute aus, ehe Dominik Bloch nur sieben Minuten später (86.) den späten Auswärtssieg sicherstellte.

Großer Alexander Backnang – SV Allmersbach II 5:5
Ein unglaubliches Torfestival endete ohne Sieger. Dejan Mehic (8., 47.) und Felix Wüst (41.) brachten die Gäste klar in Front. Doch Said Abdulrahman antwortete mit vier Treffern (13., 51., 87., 90.) und hielt sein Team im Spiel. Philipp Weller (75.), Marco Mergenthaler (90.) und Aristotelis Kaitelidis (90.) trugen ebenfalls zum wilden Schlagabtausch bei, der mit einem spektakulären 5:5 endete.

FC Welzheim – SK Fichtenberg 3:1
Nico Dyrska traf doppelt (22., 54.) und stellte die Weichen für Welzheim. Zwar gelang Jannik Paxian (47.) zwischenzeitlich der Ausgleich, doch Kim-Steffen Schmidt (73.) machte am Ende alles klar.

TSV Sulzbach-Laufen – FV Sulzbach/Murr 3:3
Ein packendes Derby mit dramatischem Finale. Eduard Erdel (6.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Ahmet Akin (32.) glich aus. Finn Dieterich (55.) sorgte für die Wende, bevor Akin (68., Foulelfmeter) erneut ausglich. Radomir Simeonov Stanchev (89., Foulelfmeter) ließ die Heimfans jubeln, doch wieder war es Akin (90.+4), der mit seinem dritten Treffer das Remis rettete.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSV Michelbach/Bilz – SC Steinbach-Comburg 2:1
In einem nervenaufreibenden Duell avancierte Tim Di Mattia zum Matchwinner. Er brachte Michelbach/Bilz in der 21. Minute in Führung. Angelo Callerame glich spät (82.) für Steinbach-Comburg aus, ehe Di Mattia in der achten Minute der Nachspielzeit noch einmal zuschlug und den viel umjubelten Heimsieg sicherte.

SGM Rosengarten – TSV Obersontheim II 5:2
Die Gäste erwischten den besseren Start durch Timo Wolz (12.) und Lukas Schmidt (36.). Doch Rosengarten zeigte Moral: Vincent Bilk verwandelte einen Strafstoß (41.) und läutete die Wende ein. Nach der Pause trafen Dominik Kubincanek (52.), Lukas Storz (64.) und erneut Bilk (66.), ehe Niklas Diehm (89.) den Schlusspunkt setzte.

Sportfreunde DJK Bühlerzell – SC Bühlertann 3:1
Vor 300 Zuschauern begann Bühlerzell druckvoll: Dominik Hamann (3.) und Maximilian Fischer (19.) stellten früh auf 2:0. Zwar brachte Marco Pfitzer (26.) Bühlertann zurück ins Spiel, doch in der Nachspielzeit verwandelte Florian Kachel (90.+5) einen Elfmeter und besiegelte den Heimsieg.

TSV Ilshofen II – TSV Sulzdorf 1:0
In einer umkämpften Partie vor 150 Zuschauern dauerte es bis in die zweite Halbzeit, ehe der Bann gebrochen wurde. Max Burkard erzielte in der 66. Minute das Tor des Tages und sicherte Ilshofen II drei wichtige Punkte.

Spvgg Unterrot – TSV Vellberg 6:3
Ein spektakuläres Torfestival begeisterte die Zuschauer. Maxi Stowasser brachte Unterrot mit einem Doppelpack (3., 19.) früh in Führung, Vasile Alexandru (30.) und Eduard Demaj (41.) legten nach. Vellberg verkürzte durch Daniel Köder (55.) und Jona Wedde (57.), doch erneut Alexandru (72.) stellte den alten Abstand her. Andreas Volzer (87.) und Jacques Kern (89.) sorgten schließlich für den 6:3-Endstand in einem mitreißenden Spiel.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A4:

TV Rot am See – TSV Dünsbach 2:2
Ein packendes Duell vor 150 Zuschauern endete dramatisch mit einer Punkteteilung. Momodu Camara brachte Rot am See schon in der 9. Minute in Führung, Simon Könninger erhöhte nach knapp einer Stunde auf 2:0. Doch Dünsbach gab sich nicht geschlagen: Dennis Hauber verkürzte in der 79. Minute und in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Patrik Otterbach zum umjubelten 2:2-Ausgleich.

TSV Gerabronn – SpVgg Gammesfeld 2:3
Ein wahres Torfestival in den ersten Minuten: Maximilian Beck (5.) und Marius Beck (10.) stellten für Gammesfeld schnell auf 2:0, ehe Cris Dumalski (13.) für Gerabronn sofort verkürzte. Nach dem Ausgleich durch Elias Göller (68.) schien alles auf ein Remis hinauszulaufen, doch Bernd Botsch traf in der 86. Minute zum 3:2-Sieg für die Gäste.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – SV Brettheim 2:1
Vor 110 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel. Patrick Angele traf früh per Elfmeter (14.) für Hengstfeld-Wallhausen. Brettheim kam durch Joschua Heißwolf in der 77. Minute zurück. Doch Tobias Böhm behielt kurz vor Schluss (85.) die Nerven und sicherte den Gastgebern den 2:1-Heimsieg.

FC Matzenbach – VfR Altenmünster 1:1
160 Zuschauer sahen eine ausgeglichene Begegnung. Jannis Marić brachte Altenmünster in der 24. Minute in Führung. Nach der Pause verwandelte Serdal Kocak in der 50. Minute einen Elfmeter zum 1:1-Endstand. Beide Teams kämpften verbissen, doch ein Sieger wollte sich nicht mehr finden.

SSV Stimpfach – FC Honhardt 2:2
Schon früh stellte Philipp Raabe (7.) die Weichen für Honhardt. Johannes Denk (30.) und Johannes Schneider (39.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten von Stimpfach. Doch Fabian Rau glich in der 62. Minute wieder aus. In der Schlussminute schwächte sich Stimpfach selbst: Kai Kranz sah nach einem Foulspiel Gelb-Rot (90.). Ein intensives Duell endete ohne Sieger.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 015.9.2025, 07:00 Uhr
redAutor