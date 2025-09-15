Spektakuläres 5:5 beim Großen Alexander Backnang, Unterrot mit 6:3

SV Unterweissach II – VfR Murrhardt 1:4
Unterweissach legte furios los: Kevin Flatau traf in der 14. Minute zur Führung. Doch ein Eigentor von Jan Erkert (30.) brachte Murrhardt zurück ins Spiel. Sven Ziegler (33.) und Salomon Mayer (45.+2) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte Philipp Heckmann (63.) den Schlusspunkt. Bitter für die Gastgeber: Marco Müller scheiterte in der 76. Minute per Strafstoß an Keeper Marvin Traub.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 5:0
Die Gastgeber zeigten ihre Offensivstärke in beeindruckender Manier. Ferris Pressburger brachte sein Team per Elfmeter (44.) in Führung. Felix Fischer (63.) und erneut Pressburger (73.) erhöhten, ehe Marcel Hofer (75.) und abermals Fischer (84.) den deutlichen Kantersieg perfekt machten.
TSC Murrhardt – VfL Winterbach II 8:1
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Murrhardt. Abdulkadir Tuga (13.) eröffnete den Torreigen, Firat Ergezen (28.) und Georgios Michailidis (44., 54.) legten nach. Zwar verkürzte Finn Waibel (54.), doch Taner Eser (56., 72.), Muharrem Voci (70.) und erneut Michailidis (88.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SV Steinbach 0:1
Die Gäste aus Steinbach setzten sich knapp durch. Tim Sinzig erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Lukas Riefle sah in der 59. Minute Gelb-Rot, wodurch die Heimelf geschwächt war und keine Antwort mehr fand.
FC Viktoria Backnang – FSV Weiler zum Stein 1:2
Osman Ceylan brachte Viktoria Backnang in der 15. Minute in Führung. Doch Weiler zum Stein zeigte Moral: Fabian Fischer glich in der 79. Minute aus, ehe Dominik Bloch nur sieben Minuten später (86.) den späten Auswärtssieg sicherstellte.
Großer Alexander Backnang – SV Allmersbach II 5:5
Ein unglaubliches Torfestival endete ohne Sieger. Dejan Mehic (8., 47.) und Felix Wüst (41.) brachten die Gäste klar in Front. Doch Said Abdulrahman antwortete mit vier Treffern (13., 51., 87., 90.) und hielt sein Team im Spiel. Philipp Weller (75.), Marco Mergenthaler (90.) und Aristotelis Kaitelidis (90.) trugen ebenfalls zum wilden Schlagabtausch bei, der mit einem spektakulären 5:5 endete.
FC Welzheim – SK Fichtenberg 3:1
Nico Dyrska traf doppelt (22., 54.) und stellte die Weichen für Welzheim. Zwar gelang Jannik Paxian (47.) zwischenzeitlich der Ausgleich, doch Kim-Steffen Schmidt (73.) machte am Ende alles klar.
TSV Sulzbach-Laufen – FV Sulzbach/Murr 3:3
Ein packendes Derby mit dramatischem Finale. Eduard Erdel (6.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Ahmet Akin (32.) glich aus. Finn Dieterich (55.) sorgte für die Wende, bevor Akin (68., Foulelfmeter) erneut ausglich. Radomir Simeonov Stanchev (89., Foulelfmeter) ließ die Heimfans jubeln, doch wieder war es Akin (90.+4), der mit seinem dritten Treffer das Remis rettete.