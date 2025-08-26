Spektakuläres 5:3 nach 1:3 - Himmelpforten II dreht auf

Doppelpack von Tristan Feldtmann krönt Cranz-Estebrügges 5:1-Heimsieg +++ Sechs Tore in der zweiten Halbzeit sorgen für ein spektakuläres 5:3 des MTV Himmelpforten II gegen den FC Mulsum/Kutenholz II.

In einer zunächst ereignisarmen Partie brachte Matthias Schäfer die Gastgeber in der 20. Minute nach Vorarbeit von Carl Barmwoldt in Führung. Trainer Carl-Philipp Pien erklärte: „Wir wollten von Beginn an viel Ballbesitz haben und das Spiel ruhig von hinten aufbauen. Die Anfangsphase verlief allerdings noch ohne große Höhepunkte.“ Nach dem 1:0 kontrollierte der ASC das Geschehen, verpasste es jedoch, bis zur Pause weitere Treffer zu erzielen.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Pierre Agoston auf 2:0. Nach einer Flanke von Barmwoldt legte Julien Grüness den Ball mit der Brust ab, Agoston zog aus 18 Metern ab und traf sehenswert. Grüness war auch am dritten Treffer beteiligt, den er in der 59. Minute selbst markierte. Ein Fehler in der Defensive brachte die Gäste durch Lennart Müller zurück ins Spiel, doch der ASC fand nach kurzer Unsicherheit wieder zur Linie.

In der Schlussphase entschied Tristan Feldtmann die Partie endgültig. Mit zwei Treffern in der 87. und 90. Minute sorgte er für den 5:1-Endstand. „Der Sieg ist absolut verdient und auch in dieser Höhe gerechtfertigt“, resümierte Pien.



