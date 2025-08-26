Spektakuläres 5:3 nach 1:3 - Himmelpforten II dreht auf

Doppelpack von Tristan Feldtmann krönt Cranz-Estebrügges 5:1-Heimsieg - Sechs Tore in der zweiten Halbzeit sorgen für ein spektakuläres 5:3 des MTV Himmelpforten II gegen den FC Mulsum/Kutenholz II. Der 3. Spieltag in der 2. Kreisklasse Stade im Überblick.
Doppelpack von Tristan Feldtmann krönt Cranz-Estebrügges 5:1-Heimsieg +++ Sechs Tore in der zweiten Halbzeit sorgen für ein spektakuläres 5:3 des MTV Himmelpforten II gegen den FC Mulsum/Kutenholz II.
In einer zunächst ereignisarmen Partie brachte Matthias Schäfer die Gastgeber in der 20. Minute nach Vorarbeit von Carl Barmwoldt in Führung. Trainer Carl-Philipp Pien erklärte: „Wir wollten von Beginn an viel Ballbesitz haben und das Spiel ruhig von hinten aufbauen. Die Anfangsphase verlief allerdings noch ohne große Höhepunkte.“ Nach dem 1:0 kontrollierte der ASC das Geschehen, verpasste es jedoch, bis zur Pause weitere Treffer zu erzielen.
Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Pierre Agoston auf 2:0. Nach einer Flanke von Barmwoldt legte Julien Grüness den Ball mit der Brust ab, Agoston zog aus 18 Metern ab und traf sehenswert. Grüness war auch am dritten Treffer beteiligt, den er in der 59. Minute selbst markierte. Ein Fehler in der Defensive brachte die Gäste durch Lennart Müller zurück ins Spiel, doch der ASC fand nach kurzer Unsicherheit wieder zur Linie.
In der Schlussphase entschied Tristan Feldtmann die Partie endgültig. Mit zwei Treffern in der 87. und 90. Minute sorgte er für den 5:1-Endstand. „Der Sieg ist absolut verdient und auch in dieser Höhe gerechtfertigt“, resümierte Pien.
Bereits in der 29. Minute bot sich den Gastgebern die große Chance zur Führung, doch Mathis Lemme scheiterte mit einem Foulelfmeter an Gästetorwart Henrik Engelhardt. Kurz vor der Pause brachte Torsten Pape den FC Mulsum/Kutenholz II in der 42. Minute in Führung, die jedoch nicht lange Bestand hatte. Direkt vor dem Halbzeitpfiff erzielte Nino Henne den Ausgleich. MTV-Trainer Thomas Borstelmann sprach von einer ersten Hälfte, die von Abtasten geprägt war: „Leider konnten wir den Strafstoß nicht zur Führung nutzen. Das Remis zur Halbzeit ging somit auch in Ordnung.“
Nach Wiederbeginn übernahmen die Gäste die Kontrolle. Mazlum Delik traf in der 65. Minute zum 2:1, Mohsen Najafi erhöhte wenig später auf 3:1. FC-Trainer Marvin Gudd zeigte sich zunächst zufrieden: „Die zweite Halbzeit haben wir besser gemacht, mit Mazlum Delik vorne drin und Mohsen Najafi auf der Zehn. Die beiden haben gut harmoniert, machen das 2:1 und 3:1, bereiten sich das gegenseitig vor.“
Doch die Partie kippte in den letzten Minuten komplett. Innerhalb von nur elf Minuten drehte Himmelpforten das Spiel. Zunächst verkürzte Niklas Friedrich in der 79. Minute, ehe Nino Henne nur eine Minute später den Ausgleich erzielte. Mit einem Treffer von Marvin Henne in der 82. Minute gingen die Hausherren erstmals in Führung, bevor Mathis Lemme in der 89. Minute den 5:3-Endstand herstellte. „Dass die Mannschaft diesen Rückstand noch so gedreht hat, war schon richtig stark“, lobte Borstelmann.
Auf der anderen Seite war die Enttäuschung groß. „Am Ende eine sehr bittere und schmerzhafte Niederlage. Da fällt einem wenig zu ein, wenn man 3:1 bis zur 78. führt und dann noch 3:5 verliert“, kommentierte Gudd.
