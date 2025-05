Spektakuläres 5:3 des SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld, Großbeeren mit 9:1

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Blau-Weiß Lindenau 3:0

Vor 50 Zuschauern setzte sich SV Wacker 21 Schönwalde mit einer überzeugenden zweiten Halbzeit durch. Dennis Köhler brach in der 59. Minute den Bann und brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Matthew Wilke legte sieben Minuten später das 2:0 nach, ehe Luca Löschau in der Schlussminute mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Bereits in der 28. Minute hatte Jonas Breschke die Chance auf die Führung, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Kamil Weisser im Lindenauer Tor.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde 5:3

85 Zuschauer verfolgten ein wildes Torspektakel in Lichterfeld. Leon Rothe brachte Sonnewalde in der 15. Minute in Führung, doch Andre Brandenburg glich in der 31. Minute aus. Stefan Richter verwandelte kurz nach der Pause einen Handelfmeter zum 2:1. Daniel Gutsche sorgte mit dem 2:2 in der 60. Minute für den nächsten Wendepunkt, bevor Cornel Fritzsch in der 73. Minute das 3:2 erzielte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter legte er in der 89. Minute nach, ehe Dennis Pawlak (90.) und erneut Gutsche (90.) den spektakulären Schlusspunkt setzten.

SV Germania 1910 Ruhland – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II 3:1

Vor 101 Zuschauern erwischte Germania Ruhland den besseren Tag. Richard Jank eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, doch ein unglückliches Eigentor von Tom-Niklas Tietze brachte den zwischenzeitlichen Ausgleich (31.). Mike Wachs stellte in der 52. Minute die Führung wieder her, Marco Nitzsche besorgte in der 89. Minute den Endstand.

FSV Rot-Weiß Luckau – TSG Lübbenau 63 4:0

207 Zuschauer sahen eine entschlossene Vorstellung der Gastgeber. Tom Mikolajek traf schon in der 5. Minute, ehe Lennart Grüger in der 37. Minute unglücklich ins eigene Tor traf. Kilian-Joel Schmidt erzielte noch vor der Pause das 3:0 (45.+1) und machte mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute alles klar. In der 66. Minute sah Benjamin Borchert (FSV Rot-Weiß Luckau) die Rote Karte, eine Minute später musste auch Maciej Szaton (TSG Lübbenau 63) mit Gelb-Rot vom Platz.

SpVgg Finsterwalde – SV Askania Schipkau 6:1

111 Zuschauer erlebten einen dominanten Auftritt der SpVgg Finsterwalde. Denny Klinkmüller brachte sein Team bereits in der 3. Minute in Führung, Tom Plewka legte in der 10. Minute nach. Constantin Jacob verkürzte wenig später (13.), doch David Schmidt (33.) und erneut Klinkmüller (40.) sorgten für eine klare Pausenführung. In der Schlussphase machten Bastian Markus (80.) und Enrico Margraf (86.) das halbe Dutzend voll.

SSV Alemannia Altdöbern – ESV Lok Falkenberg 1:3

In einer kampfbetonten Partie vor 54 Zuschauern war Mick-Antonio Thiere der überragende Mann. Mit einem Doppelpack in der 50. und 58. Minute stellte er die Weichen früh in der zweiten Halbzeit. Florian Franke hielt Altdöbern mit dem Anschlusstreffer (62.) im Spiel, doch Thiere krönte seinen Auftritt in der 89. Minute mit seinem dritten Tor zum 1:3-Endstand.

1. SV Lok Calau – SV 1885 Golßen 1:3

67 Zuschauer sahen eine starke Anfangsphase der Gäste. Till Heinrich traf in der 9. Minute zur Führung, Oliver Bartz legte in der 38. Minute nach. Markus Weise verkürzte für Calau nur vier Minuten später (42.), doch Niklas Teschner stellte in der 52. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte Golßen die drei Punkte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.