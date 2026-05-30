Spektakuläres 5:3 beim KSC: Türkspor Neckarsulm bangt aber weiter

Als Nico Engel in der 61. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Partie vorzeitig verloren. Die Türkspor-Mannschaft unter der Leitung von Trainer Uwe Rapolder und Spielertrainer Julian Grupp steckte jedoch zu keinem Zeitpunkt auf. Dieses Comeback war gleichzeitig ein besonderes Geschenk der Mannschaft an Trainer Uwe Rapolder, der am gestrigen Freitag seinen 68. Geburtstag feierte.

Das heutige Spiel bot den 220 Zuschauern in Karlsruhe von Beginn an ein hochemotionales Auf und Ab. Bereits in der 4. Minute geriet Türkspor Neckarsulm durch einen Treffer von Devin Sür mit 1:0 in Rückstand. Cristian Gilés Sanchez gelang in der 17. Minute der Ausgleich zum 1:1, doch Marlon Dinger brachte die Gastgeber in der 23. Minute erneut in Führung.

Die furiose Aufholjagd in der Schlussphase

Der furiose Schlussspurt wurde erneut von Cristian Gilés Sanchez eingeleitet, der in der 71. Minute auf 3:2 verkürzte und in der 78. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Neckarsulm setzte entschlossen nach und ging durch einen Treffer von Pascal Sohm in der 82. Minute erstmals mit 3:4 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 84. Minute, krönte Cristian Gilés Sanchez seine herausragende Leistung mit seinem vierten Treffer des Tages zum 3:5-Endstand. Durch diesen Auswärtssieg belohnte sich die Mannschaft für ihren unbändigen Kampfgeist in einem dramatischen Spiel.

Das bange Warten auf die Regionalliga-Aufstiegsspiele

Mit diesem Erfolg am letzten Spieltag verteidigt Türkspor Neckarsulm mit 39 Punkten den 14. Platz der Abschlusstabelle. Dennoch muss der Verein weiterhin um den Verbleib in der Oberliga bangen. Die endgültige Entscheidung hängt nun vom Tabellenzweiten VfR Mannheim ab. Erst wenn der VfR Mannheim über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga schafft, bleibt Türkspor Neckarsulm in der Oberliga. Sollte Mannheim den Aufstieg nicht schaffen, muss Neckarsulm den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten.