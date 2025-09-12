Spektakuläres 5:1 des SV Falkensee-Finkenkrug, Dramatik in Zepernick

Die Landesliga Nord eröffnete heute ihren 3. Spieltag mit hochdramatischen und emotionalen Begegnungen. Gleich mehrere Partien entschieden sich erst in den Schlussminuten, während sich Zepernick mit einem Spektakel an die Spitze setzte. Falkensee feierte einen klaren Erfolg, Bernau bewies Kaltschnäuzigkeit und der Schönower SV punktete auswärts.

Vor 382 Zuschauern erlebte der Aufsteiger Angermünder FC einen gebrauchten Abend. Noch kurz vor der Pause brachte Bartosz Barandowski den Schönower SV in Führung. Zwar gelang Nico Hanse direkt nach Wiederbeginn in der 48. Minute der Ausgleich, doch nur vier Minuten später stellte erneut Bartosz Barandowski mit seinem zweiten Treffer das 2:1 her. Den Schlusspunkt setzte Manuel Thieme in der 74. Minute zum 3:1-Endstand für die Gäste. Für Angermünde wurde es in der 88. Minute noch bitterer, als Marvin Jaskolka mit Gelb-Rot vom Platz musste. ---

Ein Fußball-Drama spielte sich in Zepernick ab. Vor 200 Zuschauern brachte Tom Bittner die Hausherren in der 36. Minute in Führung, ehe Paul Maurer in der 42. Minute sogar auf 2:0 erhöhte. Doch Zehdenick schlug zurück: Kevin Höpfner verkürzte in der 58. Minute, zwei Minuten später traf Süleyman Gül zum Ausgleich. Wieder war es Paul Maurer, der in der 63. Minute zur 3:2-Führung für Zepernick traf. Doch die Gäste gaben nicht auf: Kevin Höpfner glich in der 84. Minute erneut aus. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: Paul Maurer verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter. In der 90. Minute schwächte sich Zehdenick, als Robert Wiesner Gelb-Rot sah. ---

In Buckow/Waldsieversdorf blieb es bis zum Ende spannend. Die Gastgeber legten furios los und gingen bereits in der 10. Minute durch Theo Hahn in Führung. Doch der FSV Bernau fand schnell ins Spiel und glich durch Mattis Raschke in der 24. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste ihre Chancen besser: Dennis Ulbrich drehte in der 62. Minute die Partie. In der Nachspielzeit machte erneut Mattis Raschke mit seinem Treffer alles klar zum 3:1-Sieg für Bernau. ---

Ein mitreißendes Duell erlebten die 226 Zuschauer in Falkensee. Zwar schockte Mike Weißfuß die Hausherren in der 9. Minute mit dem 0:1 für Bornim, doch die Gastgeber drehten nach der Pause auf. Benedikt Bundschuh glich in der 49. Minute aus, ehe Louis Heinrich in der 75. Minute das 2:1 erzielte. Innerhalb weniger Minuten entschied Robin Schultze die Partie mit einem Doppelschlag in der 78. und 80. Minute. Lasse Eick setzte in der 86. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt. Bornim beendete die Partie nach Gelb-Roten Karten für Fabian Lenz (60.) und Enrico Freitag (70.) zu neunt. Besonders brisant: Schon in der 43. Minute vergab Robin Schultze einen Elfmeter gegen Keeper Marvin Ortschulka. ---

Alt Ruppin zeigte beim 7:2 in Bornim Offensivpower pur. Vor allem Nino Purrmann mit zwei Treffern und Luca Wegner stellten die Weichen früh auf Sieg. Mit drei Punkten steht man im oberen Mittelfeld. Eberswalde dagegen demonstrierte beim 4:0 gegen Angermünde seine Stärke. Dreifachtorschütze Hyslan Rangel Martins avancierte zum Matchwinner. Nun kommt es zum direkten Vergleich zweier Offensivmannschaften, die beide voller Selbstvertrauen in das Duell gehen. ---

Hennigsdorf musste nach dem 0:3 gegen Zepernick erneut Lehrgeld zahlen und ist noch ohne Punkt und Torerfolg. Glienicke hingegen erkämpfte sich gegen Schwedt in der Schlussphase durch Marc Zellner ein 2:2. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen hinken beide Teams den Erwartungen etwas hinterher. Dieses direkte Aufeinandertreffen bietet die Chance, den ersten Sieg einzufahren. ---

Schwedt erkämpfte sich in Glienicke ein 2:2, nachdem Christian Staatz per Strafstoß getroffen hatte. Mit einem Punkt aus zwei Spielen ist der Start aber noch ausbaufähig. Fortuna Babelsberg hingegen unterlag Viktoria Potsdam mit 0:3 und wartet ebenfalls auf den ersten Saisonsieg. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. ---