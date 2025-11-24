Spektakuläres 3:3 von Lok Leipzig, 3 Platzverweise im Berliner Duell

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

Tennis Borussia Berlin – SFC Stern 1900 2:2

TeBe startet furios in dieses intensive Hauptstadtduell. Bereits in der 6. Minute bringt Odai Al Zoghol sein Team in Führung und legt in der 22. Minute sogar das 2:0 nach – ein frühes Polster. Doch Stern bleibt hartnäckig und verkürzt kurz vor der Pause durch Sery Ezechias Aurel Zaba in der 44. Minute. Die Schlussphase entwickelt sich dann zum Nervenspiel: Stern wirft alles nach vorne und wird in der langen Nachspielzeit tatsächlich belohnt. Valon Murtezani trifft in der 90.+7 Minute zum 2:2-Ausgleich. Zudem gab es drei Platzverweise.

BFC Dynamo – 1. FC Frankfurt 2:1

Frankfurt geht in der 32. Minute durch Lukas Schmidt in Führung und sorgt für einen kurzen Schreckmoment beim BFC. Doch der BFC Dynamo antwortet schnell und drängt auf den Ausgleich, der in der 40. Minute durch Levin Linsenbarth gelingt. Nach der Pause intensivieren die Gastgeber ihre Bemühungen weiter und werden in der 68. Minute belohnt, als Mark Dittner das Spiel dreht. Frankfurt versucht noch einmal Druck aufzubauen, doch der BFC bringt den knappen, hart erkämpften Sieg über die Zeit.

1. FC Neubrandenburg 04 – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:6

Neubrandenburg erwischt einen schweren Tag, denn Zehlendorf tritt spielfreudig auf. Darius Iwai eröffnet in der 17. Minute, Izzet Öztürk erhöht in der 26. Minute – doch die Gastgeber kämpfen sich kurz zurück und verkürzen durch einen Foulelfmeter von Florian Scholich in der 28. Minute. Nach der Pause nimmt das Unheil aus Sicht der Hausherren jedoch seinen Lauf: Darius Iwai trifft erneut (50.), Ali Al-Asadi legt nach (53.) und Yahya Madi schraubt das Ergebnis mit Treffern in der 71. und 78. Minute weiter in die Höhe.

1. FC Lokomotive Leipzig – FC Mecklenburg Schwerin 3:3

Eine Achterbahnfahrt, wie man sie selten sieht. Schwerin startet eiskalt und führt durch Mic Röpke (4.) und Ali Akbar Safari (32.) mit 0:2. Lok Leipzig antwortet jedoch innerhalb weniger Minuten: David Belyavskiy verkürzt in der 36. Minute, Hannes Schneider gleicht in der 39. Minute aus. Noch vor der Pause dreht Ksawier Stachyra das Spiel in der 44. Minute – ein unglaublicher Spielverlauf. Doch Schwerin gibt nicht auf und belohnt sich spät: Ben Ortmann trifft in der 90.+2 Minute und sichert den Gästen ein hart erkämpftes 3:3. Ein spektakuläres Remis voller Wendungen.

BFC Preussen – SC Borea Dresden 1:3

Bereits in der 7. Minute gehen die Gäste durch Mattis Schulze in Führung. Preussen versucht, Stabilität zu finden, doch Dresden bleibt gefährlich und baut den Vorsprung in der 60. Minute durch Muhammed Yildirim aus. In der 70. Minute erhöht Ibrahim Özen auf 0:3 und sorgt damit für eine frühe Vorentscheidung. Preussen kommt zwar in der 90. Minute noch zu einem Treffer, doch für die Partie hat er keine Auswirkung mehr.

