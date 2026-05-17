Spektakuläres 3:3 in Kassel, Herrenberg bezwingt Offenbach, KSC top

Der SV 67 Weinberg musste eine bittere Heimniederlage einstecken. Die Zweitvertretung des SC Sand präsentierte sich vor dem Tor als die abgeklärtere Mannschaft. In der 32. Minute brachte Daniela Schwarz die Gäste mit 0:1 in Front, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Weinberg bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, lief jedoch in der Schlussphase in den entscheidenden Gegentreffer: Julia Rau machte in der 86. Minute mit dem 0:2 endgültig den Deckel auf die Partie und sicherte Sand II die drei Auswärtspunkte.

In Herrenberg entwickelte sich eine enge und defensiv geprägte Partie, in der am Ende ein einziges Tor den Ausschlag gab. Den entscheidenden Moment des Tages erlebten die Zuschauer bereits in der Anfangsphase: Sina Rahm erzielte in der 18. Minute die 1:0-Führung für den VfL Herrenberg. In der Folge bissen sich die Gäste aus Offenbach am stabilen Abwehrriegel der Gastgeberinnen die Zähne aus. Da Herrenberg defensiv nichts mehr anbrennen ließ und die knappe Führung leidenschaftlich verteidigte, blieb es bis zum Schlusspfiff beim knappen Heimerfolg.

Karlsruher SC – SC Freiburg II 4:0

Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Karlsruhe zu sehen. Der KSC ließ der Bundesliga-Reserve aus Freiburg über die gesamte Spielzeit keine Chance und feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Mathilda Dillmann eröffnete in der 20. Minute den Torreigen. Danach schlug die Stunde von Melissa Zweigner-Genzer, die mit einem Doppelpack vor und nach der Pause (38., 53.) auf 3:0 erhöhte. Nur sechzig Sekunden nach dem dritten Treffer sorgte Mia Rodach (54.) für den 4:0-Endstand. Freiburg II fand an diesem Tag kein wirksames Mittel gegen die Karlsruher Offensive.

KSV Hessen Kassel – SpVgg Greuther Fürth 3:3

Ein abwechslungsreiches Spiel fand in Kassel statt. Die Gastgeberinnen gingen in der 12. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Juliane Tröger mit 1:0 in Führung. Die Spielvereinigung aus Fürth zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Olivia Mend (21., 53.) zur 1:2-Führung. Kassel schlug schnell zurück, als Lisa Maier (58.) den Ausgleich markierte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Erst brachte Lena Franke (82.) die Gäste erneut in Front, doch nur drei Minuten später rettete Johanna Hildebrandt (85.) dem KSV Hessen Kassel mit dem Treffer zum 3:3-Endstand einen Punkt.

Eintracht Frankfurt III – TSG 1899 Hoffenheim II 0:2

Die dritte Mannschaft von Eintracht Frankfurt musste sich der TSG-Reserve geschlagen geben. Hoffenheim II stellte die Weichen für den Auswärtssieg bereits im ersten Durchgang durch einen Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten. Svenja Vöhringer besorgte in der 25. Minute die Führung, bevor Leni Wileschek in der 32. Minute auf 0:2 erhöhte. Frankfurt fand in der Folge keine spielerischen Mittel, um die kompakte Defensive der Hoffenheimerinnen ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, sodass die Gäste den Vorsprung im zweiten Durchgang routiniert über die Zeit brachten.

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