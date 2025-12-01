– Foto: Reinhard Rehkamp

Spektakuläres 3:3 im Spitzenspiel VfV 06 und TuS Bersenbrück teilen sich die Punkte

Ein packendes Oberliga-Duell endete ohne Sieger: Der VfV Borussia 06 Hildesheim und der TuS Bersenbrück trennten sich am Sonntagnachmittag 3:3. Vor 388 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion entwickelte sich ein hochklassiges, intensives Spiel zweier Teams, die im Aufstiegsrennen der Oberliga Niedersachsen ganz vorne mitmischen.

Die Begegnung begann schwungvoll – beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorn. Die Gäste aus dem Osnabrücker Land hatten zunächst mehr vom Spiel, ehe die Hildesheimer zunehmend die Kontrolle übernahmen. Nach mehreren guten Chancen sorgte schließlich Mohammad Baghdadi in der 40. Minute für die verdiente Führung. Nur zwei Minuten später aber glich Simon James nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum 1:1 aus. Gestern, 14:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. TuS Bersenbrück Bersenbrück 3 3 Abpfiff

Auch nach der Pause blieb das Spiel temporeich. Louis Malina brachte den VfV 06 in der 48. Minute mit seinem zehnten Saisontor erneut in Front. Doch anstatt die Führung auszubauen, wie es mehrfach möglich gewesen wäre, folgte in der 63. Minute der erneute Rückschlag – Markus Lührmann traf für Bersenbrück zum 2:2. In der Schlussphase überschlug sich das Geschehen. Erst köpfte Klaas Gatermann nach einer Ecke zur dritten Hildesheimer Führung ein (81.), doch auch die hielt nicht lange: Der eingewechselte Patrick Greten erzielte nur zwei Minuten später das 3:3. In der Nachspielzeit vergaben Mahdi Biso und Louis Malina noch aussichtsreiche Möglichkeiten auf den Siegtreffer.