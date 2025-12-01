Spektakuläres 3:3 im Spitzenspiel

Ein packendes Oberliga-Duell endete ohne Sieger: Der VfV Borussia 06 Hildesheim und der TuS Bersenbrück trennten sich am Sonntagnachmittag 3:3. Vor 388 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion entwickelte sich ein hochklassiges, intensives Spiel zweier Teams, die im Aufstiegsrennen der Oberliga Niedersachsen ganz vorne mitmischen.
Die Begegnung begann schwungvoll – beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorn. Die Gäste aus dem Osnabrücker Land hatten zunächst mehr vom Spiel, ehe die Hildesheimer zunehmend die Kontrolle übernahmen. Nach mehreren guten Chancen sorgte schließlich Mohammad Baghdadi in der 40. Minute für die verdiente Führung. Nur zwei Minuten später aber glich Simon James nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum 1:1 aus.
Auch nach der Pause blieb das Spiel temporeich. Louis Malina brachte den VfV 06 in der 48. Minute mit seinem zehnten Saisontor erneut in Front. Doch anstatt die Führung auszubauen, wie es mehrfach möglich gewesen wäre, folgte in der 63. Minute der erneute Rückschlag – Markus Lührmann traf für Bersenbrück zum 2:2.
In der Schlussphase überschlug sich das Geschehen. Erst köpfte Klaas Gatermann nach einer Ecke zur dritten Hildesheimer Führung ein (81.), doch auch die hielt nicht lange: Der eingewechselte Patrick Greten erzielte nur zwei Minuten später das 3:3. In der Nachspielzeit vergaben Mahdi Biso und Louis Malina noch aussichtsreiche Möglichkeiten auf den Siegtreffer.
Beide Trainer zeigten sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Auftritt ihrer Teams. Während Hildesheim erneut seine Offensivqualität bewies, beeindruckte der TuS Bersenbrück durch enorme Moral und Durchschlagskraft. Mit dem Remis behaupten beide Teams ihre Position in der Spitzengruppe – der VfV 06 steht mit 28 Punkten auf Rang drei, punktgleich mit Bersenbrück und Spelle-Venhaus.
Für die Kitar-Elf steht zum Abschluss des Jahres noch das Auswärtsspiel beim FC Verden 04 an. Dort will die Mannschaft an die gute Leistung anknüpfen und mit einem Sieg in die Winterpause gehen.
Ein spannender Jahresausklang ist garantiert – die Domstadtelf bleibt ein fester Bestandteil des Aufstiegsrennens in der Oberliga Niedersachsen.
VfV Borussia 06 Hildesheim – TuS Bersenbrück 3:3
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi, Sean Redemann, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (85. Tim Friedrich), Thomas Kellogg Case (69. Mahdi Kahled Biso), Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar
TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Philipp Schmidt, Patrick Siemer (72. Jeremiah Winter), Fyn Luca Ebeling (80. Saikouba Manneh), Moritz Waldow, Mathis Wellmann, Connor Rohra, Markus Lührmann, Marcos Alvarez (80. Elia Zucht), Simon James (80. Patrick Greten) - Trainer: Andy Steinmann
Schiedsrichter: Nick Bichler - Zuschauer: 388
Tore: 1:0 Mohammad Baghdadi (40.), 1:1 Simon James (42.), 2:1 Louis Malina (48.), 2:2 Markus Lührmann (63.), 3:2 Klaas Gatermann (81.), 3:3 Patrick Greten (83.)