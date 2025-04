Spektakulärer Trainerwechsel innerhalb der Westfalenliga 2

Der 43-jährige Giovanni Schiattarella übernahm im vergangenen Sommer als Cheftrainer den FC Brünninghausen. Die "Wintermeisterschaft" ging nur aufgrund des besseren Torverhältnisses an die TSG Sprockhövel. Die Dortmunder schienen also bestens im Rennen um die Meisterschaft. Doch dann kam der große Bruch. Am 21. Februar gab der FCB die Trennung zum Saisonende bekannt, nachdem erst im November 2024 der Vertrag noch verlängert worden war. Was folgte, war ein großes Chaos. Der Sportliche Leiter Reza Hassani trat zurück, Co-Trainer Kevin Brümmer ebenfalls und Schiattarella wurde freigestellt.

Während der 32-jährige Brümmer ab dem Sommer für den Ligarivalen BSV Schüren auflaufen wird, kehren die anderen beide Funktionäre schneller als gedacht in den Alltag der Westfalenliga 2 zurück. Schiattarella und Hassani haben bei Schlusslicht Lüner SV angeheuert, wie die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" am heutigen Mittwoch berichtet. Der damals fast zeitgleich zum Chaos in Brünninghausen verpflichtete Chefcoach Bülent Kara muss nach nur vier Partien, in denen lediglich zwei Punkte geholt wurden, den LSV wieder verlassen.