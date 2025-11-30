Spektakulärer Sieg für Adler Osterfeld, Spitzentrio bleibt im Tritt

Die nominelle Pflichtaufgabe des 1. FC Hirschkamp gegen den VfR Oberhausen erledigte der Spitzenreiter ohne wesentliche Probleme. Am Ende gab es einen 4:0-Sieg zu bejubeln. Dahinter fuhr der SC Buschhausen schon am Samstag ein 3:0 gegen den SV Sarajevo ein. Der FC Welheim tat sich gegen die Zweitvertretung der Buschhausener merklich schwer, sammelte aber ebenfalls die maximale Punkteausbeute ein. Reichlich dramatisch wurde es beim 6:3-Torfestival zwischen dem SV Adler Osterfeld und Blau-Weiß Fuhlenbrock, der BV Osterfeld ging bei der Spvg Sterkrade-Nord II unter.
16. Spieltag
07.12.25 SC Buschhausen 1912 II - Glück-Auf Sterkrade
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SV Adler Osterfeld
07.12.25 FC Sterkrade 72 - FC Welheim II
07.12.25 TB Oberhausen 1889 - Spvgg Sterkrade-Nord II
07.12.25 BV Osterfeld 1919 - VfR 08 Oberhausen II
07.12.25 1. FC Hirschkamp - VfR 08 Oberhausen
07.12.25 TSV Safakspor Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
07.12.25 SC Buschhausen 1912 - FC Welheim
