Allgemeines
Torreicher Sieg gegen BW Fuhlenbrock.
Torreicher Sieg gegen BW Fuhlenbrock. – Foto: Michael Werner

Spektakulärer Sieg für Adler Osterfeld, Spitzentrio bleibt im Tritt

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der 1. FC Hirschkamp behauptet sich weiter an der Tabellenspitze, der SC Buschhausen und der FC Welheim bleiben dem Primus auf den Fersen.

Die nominelle Pflichtaufgabe des 1. FC Hirschkamp gegen den VfR Oberhausen erledigte der Spitzenreiter ohne wesentliche Probleme. Am Ende gab es einen 4:0-Sieg zu bejubeln. Dahinter fuhr der SC Buschhausen schon am Samstag ein 3:0 gegen den SV Sarajevo ein. Der FC Welheim tat sich gegen die Zweitvertretung der Buschhausener merklich schwer, sammelte aber ebenfalls die maximale Punkteausbeute ein. Reichlich dramatisch wurde es beim 6:3-Torfestival zwischen dem SV Adler Osterfeld und Blau-Weiß Fuhlenbrock, der BV Osterfeld ging bei der Spvg Sterkrade-Nord II unter.

So läuft der 15. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Gestern, 18:30 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
6
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
1
2
+Video

Heute, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
1
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
0
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
7
1
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
2
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
07.12.25 SC Buschhausen 1912 II - Glück-Auf Sterkrade
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SV Adler Osterfeld
07.12.25 FC Sterkrade 72 - FC Welheim II
07.12.25 TB Oberhausen 1889 - Spvgg Sterkrade-Nord II
07.12.25 BV Osterfeld 1919 - VfR 08 Oberhausen II
07.12.25 1. FC Hirschkamp - VfR 08 Oberhausen
07.12.25 TSV Safakspor Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
07.12.25 SC Buschhausen 1912 - FC Welheim

