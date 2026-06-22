Spektakulärer Saisonausklang: Markranstädt erkämpft 3:3 gegen Riesa Zum Abschluss der Sachsenliga-Saison 2025/2026 erleben 120 Zuschauer im Stadion am Bad ein torreiches und hochunterhaltsames 3:3 (1:1) zwischen dem SSV Markranstädt und der BSG Stahl Riesa. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Es war der erwartet heiße Tanz, den der SSV Markranstädt und die BSG Stahl Riesa zum Finale einer ereignisreichen Spielzeit auf den Rasen legten. Wer geglaubt hatte, die Partie zweier jenseits von Gut und Böse platzierter Mannschaften würde bei hochsommerlichen Bedingungen zu einer müden Sommerkonferenz verkommen, sah sich gründlich getäuscht. Beide Mannschaften agierten mit offenem Visier und großem spielerischen Vorwärtsdrang. Dass es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden blieb, verdankte der SSV einer fulminanten Schlußoffensive und Torschützen, die sich am Ende für ihren Aufwand belohnten.

Offener Schlagabtausch vor der Trinkpause Die Begegnung benötigte kaum Anlaufzeit. Nachdem Luca Schleehahn in der 13. Minute noch freistehend am Riesaer Schlussmann Christopher Hauswald gescheitert war, machte es Pepe Freigang fünf Minuten später besser: Nach einer präzisen flachen Hereingabe von Marcel Wagner vollendete er mithilfe des Innenpfostens zur verdienten 1:0-Führung (18.).

Die Freude im Lager der Randleipziger währte jedoch nur kurz. Praktisch im Gegenzug und unmittelbar vor der ersten temperaturbedingten Trinkpause leistete sich die SSV-Defensive eine Unachtsamkeit im Mittelfeld. Riesa-Kapitän Marcel Fricke nutzte den Freiraum und hielt aus gut 25 Metern flach drauf – der Ball schlug unhaltbar für Timo Müller zum 1:1-Ausgleich ein (23.). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, unter anderem durch einen Lattentreffer der Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kalte Dusche nach dem Seitenwechsel Der zweite Durchgang begann für die Mannschaft von Ronny Kujat mit einem doppelten Wirkungstreffer. Binnen dreier Minuten schien die Stahlelf die Partie komplett auf ihre Seite zu ziehen. Zunächst kombinierte sich Riesa gefällig durch das Zentrum, wo Gillian Köhler aus halber Höhe zum 1:2 abschloss (51.). Nur wenige Augenblicke später lief der SSV in einen klassischen Konter: Ein Steilpass hebelte die aufgerückte Abwehr aus, und erneut Fricke schob zum 1:3 ein (54.). Die Moral stimmte beim SSV: Anstatt nach dem Doppelschlag zu resignieren, bewiesen die Markranstädter exakt jene Resilienz, die Kujat vor der Partie gefordert hatte. Ein missglückter Abstoß der Gäste leitete die Wende ein. Bela Böse schaltete am schnellsten, bediente Schleehahn, und der Mittelfeldakteur jagte das Leder kompromisslos unter die Querlatte – 2:3 (59.).