Spektakulärer Saisonabschluss: Meister Viktoria Potsdam siegt

In einer von Beginn an entschlossen geführten Begegnung setzten die Hausherren ein klares Zeichen gegen den FC Schwedt 02. Die Torfolge wurde in der 35. Minute eröffnet, als Justin Pehl das Tor zum 1:0 erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 39. Minute, baute Max Gerhard die Führung auf 2:0 aus. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte Yulian Andres Cordoba Moreno in der 44. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für eine beruhigende Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf fokussiert: In der 60. Minute markierte Lesley Park das Tor zum 4:0-Endstand.

Vor 200 Zuschauern verabschiedete sich der SV Eintracht Alt Ruppin mit einem Heimerfolg aus der Saison. In einer intensiv geführten Begegnung gegen den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse wurde die Torfolge in der 28. Minute eröffnet, als Luca Wegner die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich, als Jan-Arne Urner in der 42. Minute zum 1:1 traf. Im zweiten Durchgang zeigten die Hausherren die größere Entschlossenheit. Tim Kleeßen erzielte in der 68. Minute das Tor zum 2:1, bevor Malte Ben Thurow in der 72. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte. Alt Ruppin beendet die Spielzeit mit 30 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, während Neustadt/Dosse mit 24 Punkten den 15. Rang einnimmt. ---

Ein torreiches Spektakel sahen die 155 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des Schönower SV 1928 und des FV Preussen Eberswalde. Die Gäste erwischten den besseren Start, als die Torfolge in der 7. Minute durch Patrice Donald Epale Otto mit dem 0:1 eröffnet wurde. Schönow schlug jedoch zurück: Toni-Franco Stabrey glich in der 19. Minute zum 1:1 aus, und Pawel Jaloszynski drehte die Partie in der 42. Minute mit dem Treffer zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel baute Hein-Peter Splett in der 65. Minute die Führung auf 3:1 aus. Die Eberswalder bewiesen in der Schlussphase jedoch eine enorme Moral. Rodrigo De Jesus Mendes verkürzte in der 72. Minute auf 3:2, ehe Karl-Luca Roth in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte. Schönow schließt die Saison mit 57 Punkten auf Platz vier ab, Eberswalde belegt mit 47 Zählern den sechsten Rang. ---

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie zwischen dem SV 1920 Zehdenick und der SG Bornim. Zunächst gingen die Gäste in Führung, als in der 26. Minute durch Max Schmidt zum 0:1 traf. Nach der Pause kamen die Zehdenicker fokussiert zurück und erzielten in der 50. Minute durch John Lormis den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel gewann weiter an Brisanz, als Max Grundmann in der 65. Minute mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl zeigten die Hausherren eine leidenschaftliche Leistung und belohnten sich in der 74. Minute, als Kingsley Eyam Ogar den Treffer zum 2:1-Endstand markierte. In der Abschlusstabelle belegt Zehdenick mit 26 Punkten den zwölften Platz, direkt vor der punktgleichen SG Bornim auf Rang 13. ---

Eine packende Punkteteilung erlebten die 45 Zuschauer beim Duell zwischen dem Angermünder FC und dem FSV Bernau. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore, doch kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren in Führung. Nico Saarmann erzielte in der 49. Minute das Tor zum 1:0. Die Bernauer kamen in der 64. Minute durch den Treffer von Nico Mittelstädt zum 1:1. Bei diesem Unentschieden blieb es bis zum Abpfiff. Angermünde beendet die Spielzeit als Aufsteiger mit 26 Punkten auf dem 14. Platz, während Bernau mit 56 Punkten den fünften Tabellenrang einnimmt. ---

Ein torreiches Offensivspektakel sahen die 155 Zuschauer beim Spiel des SV Falkensee-Finkenkrug gegen Fortuna Babelsberg. Die Gäste erwischten den besseren Start, als die Torfolge durch Ben Vetter in der 20. Minute mit dem 0:1 eröffnet wurde. Falkensee drehte die Partie direkt nach der Pause per Doppelschlag: Julian Ullmann glich in der 47. Minute zum 1:1 aus, und Eyke Espig erzielte in der 51. Minute das 2:1. Babelsberg hielt jedoch dagegen, und erneut war es Ben Vetter, der in der 70. Minute zum 2:2 traf. In der Schlussphase spielten sich die Hausherren in einen Rausch. Oskar Szalaty brachte sein Team in der 79. Minute mit 3:2 in Führung und erhöhte in der 90. Minute auf 4:2. Den Schlusspunkt setzte Niklas Tille in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) mit dem Treffer zum 5:2-Endstand. Falkensee-Finkenkrug sichert sich damit mit 71 Punkten die Vizemeisterschaft, während Babelsberg die Saison mit 28 Punkten auf dem elften Rang abschließt. ---

Vor 228 Zuschauern lieferten sich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und der BSC Fortuna Glienicke ein intensives Unentschieden, bei dem alle Tore bereits im ersten Durchgang fielen. Max Nürbchen brachte die Hausherren in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte postwendend, als Hassan Saleh in der 21. Minute zum 1:1 ausglich. Kurz vor der Pause ging Glienicke in Führung, da Justin Hippe in der 40. Minute das Tor zum 1:2 erzielte. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff schlug Buckow/Waldsieversdorf zurück: Niklas Fritsche markierte in der 45. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Concordia Buckow/Waldsieversdorf beendet die Saison mit 24 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, während Glienicke mit 36 Zählern den achten Rang belegt. ---

Vor 936 Zuschauern feierte der Meister eine torreiche Abschiedsgala. Gegen den FC 98 Hennigsdorf gerieten die Potsdamer zunächst in Rückstand, als Tobias Völkel in der 23. Minute zum 0:1 traf. Fabian Herrmann glich in der 39. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel zog Viktoria davon: Dennis Rothenstein traf in der 50. Minute zum 2:1, Mathis Lange legte in der 53. Minute das 3:1 nach, und Destiny Agbai erhöhte in der 71. Minute auf 4:1. Die Gäste zeigten jedoch große Moral und machten das Spiel durch einen schnellen Doppelpack von Ron Hass, der in der 74. Minute zum 4:2 und in der 77. Minute zum 4:3 traf, noch einmal spannend. Am Endstand änderte sich jedoch nichts mehr. Viktoria Potsdam beendet die Saison mit 76 Punkten auf dem ersten Platz, während Hennigsdorf mit 31 Zählern den neunten Rang einnimmt.

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