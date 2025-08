Spektakulärer Oberliga-Start: SSV Reutlingen verliert nach 3:0-Führung

Der TSV Essingen landete in der alten Saison auf dem zehnten Platz und will nun erneut im sicheren Mittelfeld landen. Ähnliche Ziele hat der Vorjahres-Dreizehnte FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Der 1. FC Normannia Gmünd schloss die vergangene Saison als Zwölfter ab und hofft nun auf eine erfolgreichere Saison. Der FC Nöttingen landete fünf Punkte weitere vorne auf Rang sieben und will erneut im oberen Verfolgerfeld landen.

Der SV Oberachern will nach dem sechsten Platz in der vergangenen Spielzeit beim FSV Hollenbach siegreich in die neue Saison starten. Hollenbach wurde zuletzt Elfter.

---