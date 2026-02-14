Spektakulärer Neustart: Favoritensiege und Platzverweise

– Foto: Sophie Lisker

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Was für ein Schlagabtausch zum Start! Der RSV Eintracht 1949 bewies gegen den VfL Halle 1896 enorme Moral. Die Gastgeber mussten schon früh einen herben Dämpfer hinnehmen, als Arthur Ekallé in der 30. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dennoch ging der RSV in Unterzahl kurz vor der Pause durch den Treffer von Till Plumpe in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste aus Halle zunächst auf: Jegor Jagupov glich in der 47. Minute zum 1:1 aus, bevor Ludwig Bölke in der 53. Minute die Partie komplett zum 1:2 drehte. Doch die Emotionen kochten weiter hoch, als auch der Gast dezimiert wurde: Josua Felipe Frühauf sah in der 63. Minute ebenfalls die Ampelkarte. In der Schlussphase schlug der Favorit zurück. Matthias Steinborn erzielte in der 71. Minute den Ausgleich zum 2:2, und Saheed Mustapha krönte die Aufholjagd in der 80. Minute mit dem Siegtreffer zum 3:2.

---

Der Spitzenreiter SC Freital ließ beim Bischofswerdaer FV 08 keine Zweifel an seiner Aufstiegsambition aufkommen. Matchwinner war Finn Heidler, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Bereits in der 8. Minute markierte er das 0:1 und legte in der 34. Minute mit dem 0:2 nach. Die Gegenwehr der Hausherren erlahmte endgültig in der 73. Minute, als Jonas Krautschick mit Rot vom Platz musste. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Ricardo Michael in der 74. Minute zum 0:3-Endstand. Während Freital mit 40 Punkten einsam an der Spitze thront, verharrt Bischofswerda tief im Tabellenkeller. ---

---

---

Im Duell zweier Teams aus dem unteren Drittel behielt die SG Union Sandersdorf die Oberhand beim Schlusslicht. Marius Ihbe brachte die Gäste bereits in der 4. Minute mit 0:1 in Front. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt bäumte sich jedoch auf und kam in der 38. Minute durch Maciej Wolanski zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zeigten die Sandersdorfer jedoch die reifere Spielanlage. Dennis Brunner erzielte in der 75. Minute die erneute Führung zum 1:2. Den Schlusspunkt unter eine engagierte Leistung setzte Maximilian Scheibe in der 86. Minute mit dem Treffer zum 1:3. Für den Aufsteiger aus Heiligenstadt bleibt die Lage nach dieser Niederlage mit nur neun Punkten am Ende der Tabelle prekär. ---

---

---