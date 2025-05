Spektakulärer Freistoß: Jordan Hüsgen erzielt NFV-Tor des Monats

Tore nach einem ruhenden Ball gehören bei vielen Spielen fast schon zum Alltag. Doch von der rechten Seitenauslinie die Kugel perfekt in den linken Winkel des Tores zu jagen, das ist dann doch eher die Ausnahme. Jordan David Hüsgen vom SuS Steenfelde hat genau das gemacht und damit zum zweiten Mal in Folge das NFV-Tor des Monats erzielt.

Mit über 63 Prozent der Stimmen setzte sich der 23-Jährige durch und darf sich erneut über den ersten Platz freuen. Auf Platz zwei folgt Ibrahim Houban vom SV Newroz Hildesheim (9,2 Prozent) vor Thorben Gerdes vom SV Wietmarschen (7,5 Prozent).

Seinen zweiten Volltreffer erzielte Jordan David Hüsgen am 26. April im Heimspiel gegen den SV Frisia Loga in der Ostfrieslandklasse B. Bei einem Freistoß von der rechten Seite unmittelbar von der Seitenauslinie zirkelte der Toptorjäger des SuS Steenfelde den Ball aus über 25 Metern mit links in hohem Bogen über den Torwart hinweg in den linken Torwinkel. Klickt hier, um das Tor des Monats im Video zu sehen.