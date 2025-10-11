Spektakulärer erster Saisonsieg: Fünferpack lässt Sangerhausen jubeln

Am Sonnabend ist der Knoten beim VfB Sangerhausen geplatzt. Im Heimspiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau fuhren die Rosenstädter ihren ersten Saisondreier ein - auf sehr spektakuläre Weise.
Für die 71 Zuschauer hat sich am Sonnabend der Ausflug ins Friesenstadion gelohnt. Stolze acht Treffer bekamen sie im Nachholspiel zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SSV Havelwinkel Warnau zu sehen. Der Spielverlauf war spektakulär und nach dem Matchwinner musste man nicht lange suchen.
Bruno Weick erzielte nämlich alle fünf Treffer für die Gastgeber, die schon nach acht Minuten mit 2:0 in Führung lagen. Dann jedoch drehten die Gäste aus dem Havelwinkel die Partie bis zur Pause durch Doppelpacker Jeffrey Kniestedt und Claas Albrecht. Der VfB aber steckte nicht auf - und konnte sich auf Weick verlassen. Der 22-Jährige erzielte in der 56. Minute den Ausgleich, traf in der 82. Minute zur Führung und machte in der Nachspielzeit per Elfmeter alles klar.
Dank des ersten Saisonsieges gab der VfB Sangerhausen, der bis dato nur einen Punkt gesammelt und lediglich sechs Treffer in sechs Partien erzielt hatte, die Rote Laterne ab.
Neues Schlusslicht der Verbandsliga ist seit Sonnabend die SG Rot-Weiß Thalheim. Mit der 1:4-Niederlage beim FSV Barleben verbleibt das Team von Pawel Kudyba bei zwei Punkten. Außerdem verbleiben die Thalheimer nach dem Sangerhäuser Dreier als einziger Verbandsligist in der laufenden Saison sieglos.
Dagegen konnte der FSV Barleben nach dem 3:1-Erfolg über den SV Westerhausen den zweiten Sieg in Folge einfahren und mit diesem in der Tabelle vorerst auf Rang zwölf klettern. Doppelpacker Palle Jespersen, Valentin Pung und Jamil Zander trafen für die Mannschaft von Christoph Grabinski und Max Schönijahn. Den Gästen blieb nur der zwischenzeitliche Treffer zum 1:3 durch Maurice May per Elfmeter.
