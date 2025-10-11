Spektakulärer erster Saisonsieg: Fünferpack lässt Sangerhausen jubeln

Für die 71 Zuschauer hat sich am Sonnabend der Ausflug ins Friesenstadion gelohnt. Stolze acht Treffer bekamen sie im Nachholspiel zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SSV Havelwinkel Warnau zu sehen. Der Spielverlauf war spektakulär und nach dem Matchwinner musste man nicht lange suchen.

Bruno Weick erzielte nämlich alle fünf Treffer für die Gastgeber, die schon nach acht Minuten mit 2:0 in Führung lagen. Dann jedoch drehten die Gäste aus dem Havelwinkel die Partie bis zur Pause durch Doppelpacker Jeffrey Kniestedt und Claas Albrecht. Der VfB aber steckte nicht auf - und konnte sich auf Weick verlassen. Der 22-Jährige erzielte in der 56. Minute den Ausgleich, traf in der 82. Minute zur Führung und machte in der Nachspielzeit per Elfmeter alles klar.

Dank des ersten Saisonsieges gab der VfB Sangerhausen, der bis dato nur einen Punkt gesammelt und lediglich sechs Treffer in sechs Partien erzielt hatte, die Rote Laterne ab.