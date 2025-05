Spektakulärer Coup: Niklas Hofmeister kommt zum Oberligisten

In der Fußball-Oberliga rüstet der 1. FC Normannia Gmünd weiter seinen Kader für die kommende Saison auf. Einen Transfer, mit dem vermutlich nicht jeder Fußballfan im Oberligaumfeld gerechnet haben dürfte, konnte nun Normannias Sportdirektor Stephan Fichter verkünden: Niklas Hofmeister kommt vom CfR Pforzheim in den Schwerzer.





„Wir sind wirklich überglücklich, dass sich Niklas für uns entschieden hat. Er hatte eine Vielzahl an Möglichkeiten zu wechseln, Oberligisten und Regionalligisten hatten ihn auf dem Zettel – doch er ist zu uns gekommen, was uns ein wenig stolz macht“, sagt Fichter. Intensiv hatte sich die Normannia, allen voran Fichter in Personalunion, um den 22-Jährigen gekümmert. 2023 ist Hofmeister vom SV Fellbach zu den Pforzheimern gewechselt und hat sich dort als Topspieler im Süden Deutschlands und sogar darüber hinaus einen Namen gemacht. „Er ist stark im Eins gegen Eins und dabei sehr torgefährlich“, fährt Fichter fort.

Mit dem CfR ist er abermals als einer der Anwärter auf den Aufstieg gehandelt worden in dieser Runde, letztlich waren Großaspach und Balingen jedoch in einer anderen Liga unterwegs. Auf Platz vier stehend hat man aber beispielsweise den VfR Aalen aktuell noch hinter sich. Jetzt aber freut sich die beidfüßige Offensivkraft bereits darauf, im Schwerzer durchzustarten. „Ich freue mich darauf, ein Teil des Teams in der neuen Saison zu werden. Die Spielidee von Zlatko Blaskic passt perfekt zu meiner Art, Fußball zu spielen“, sagt der kommende Neuzugang nach der Unterschrift.