– Foto: Dominik Schwarz

Spektakulärer 4:3-Sieg der Aramäer Heilbronn in Stetten

In einer temporeichen Begegnung zwischen der SG Stetten Kleingartach und Aramäer Heilbronn sahen die Zuschauer von Beginn an Chancen auf beiden Seiten. Den ersten Akzent setzte Noah Perales, der vor der Mittellinie einen sehenswerten Zweikampf gegen Serden Bakacak gewann. Mit einem präzisen Zuspiel bediente Perales daraufhin Jermaine Wesley, der sich die Chance nicht entgehen ließ und in der 20. Minute souverän zur 0:1-Führung für die Gäste aus Heilbronn einschob. Die Aramäer blieben gefährlich: Nach einer schönen Vorarbeit von Jan Stascak traf Noah Perales in der 38. Minute den rechten Pfosten. Doch kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Andreas Roth eine Unachtsamkeit in der Heilbronner Defensive und glich zum 1:1 für Stetten Kleingartach aus.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste zunächst den besseren Start. In der 48. Minute wurde Jan Stascak im Strafraum gefoult, doch der ansonsten souveräne Schiedsrichter ließ zum Unverständnis der Aramäer weiterlaufen. Nur wenige Minuten später hatte Stascak gleich zweimal die erneute Führung auf dem Fuß, doch seine Schüsse in der 55. und 57. Minute verfehlten das Tor jeweils knapp links. In der 70. Minute scheiterte zunächst Kevin Berg per Kopf nach einer Ecke am Pfosten, doch Markus Hartmann setzte energisch nach und staubte zum 1:2 für Aramäer Heilbronn ab. Die Freude währte jedoch nur kurz: Nur eine Minute später tankte sich Simon Faber sehenswert durch die Heilbronner Abwehr und markierte den erneuten Ausgleich zum 2:2.