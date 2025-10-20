Spektakuläre Schlussphase im Top-Spiel in Burgaltendorf

Das hochklassige Duell zwischen dem SV Burgaltendorf und Rot-Weiss Essen II war ein echtes Spektakel für die angereisten Zuschauer. In einem packenden Spiel verspielten die Rot-Weissen eine komfortable 3:0-Führung und verpassten somit die Möglichkeiten bis auf zwei Punkte auf den SV heran zu rücken.

Für die Mannschaft von Andreas Krippel ging es allerdings mit schweren Beinen zum Heimspiel, denn sein Team musste unter der Woche im Pokal gegen Landesligist Sportfreunde Niederwenigern ran. In einem bis zum Ende spannenden Duell musste sich der Bezirksligist schlussendlich mit 2:3 im Pokalspiel geschlagen geben. "Ich glaube, man hat uns zu Beginn das Pokalspiel unter der Woche gegen Niederwenigern angemerkt, das in die Verlängerung ging. Daher war es sehr anstrengend, es ging die gleiche Elf wie unter der Woche ins Rennen. Umso schöner, dass die Moral so stark war", erklärte der Übungsleiter Burgaltendorfs dem RevierSport.

Es war das Top-Spiel des Spieltags - der Tabellenführer SV Burgaltendorf traf auf den Sechstplatzierten Rot-Weiss Essen II. Mit breiter Brust traten die Hausherren an, denn die vergangenen sechs Liga-Partien entschied der SV allesamt für sich. Die Essener reisten jedoch mit zwei Pleiten in Folge nach Burgaltendorf.

In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Geschehen und kamen durch einen Elfmetertreffer von Burak Bahadir (26.) sowie zwei weitere Tore von Artin Kordi (44.) und Marcel Platzek (45+1.) zu einer komfortablen 3:0-Halbzeitführung. "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und waren eigentlich auf der Siegerstraße", sagte Stefan Lorenz der Chefcoach des RWE II.

Verrückte Schlussminuten

In der 74. Minute kamen die Hausherren durch Jonas Rölver zum 1:3-Anschlusstreffer und sendeten zeitgleich ein Lebenszeichen. "Mit dem 1:3 wackelte es kurz, dennoch schienen wir alles im Griff zu haben. Das erste Gegentor haben wir ganz gut weggesteckt, haben aber dann kaum Lösungen nach vorne gefunden. Das wäre hilfreich gewesen, um die Drei-Tore-Führung wiederherzustellen", verriet Lorenz.

Die offensive Harmlosigkeit in der zweiten Hälfte sollte sich dann noch spät rächen für den RWE. Zunächst traf Laurin Kamperhoff zum 2:3-Anschluss (90.), ehe Leon Metke in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich einnetzte und somit mitten ins Herz der Gäste traf. Die Zweitvertretung des Drittligisten hatte allerdings noch einem im Köcher, doch der Pfosten rettete für den SV und daher blieb es beim 3:3.

Ein bitterer Punktverlust von zwei Zählern hinderte die Rot-Weissen daran, bis auf zwei Punkte an die Heimmannschaft heran zu rücken. Burgaltendorf blieb derweil auch im siebten Liga-Spiel in Serie ungeschlagen, verlor jedoch die Tabellenspitze an den Vogelheimer SV.