Spektakuläre Schlussphase: Celle dreht 0:2-Rückstand!

– Foto: Lennart Blömer

Abgesehen von der erst im Elfmeterschießen verpassten Titelverteidigung beim hochkarätig besetzten Gilde-Cup entschied der letztjährige Landesliga-Drittplatzierte sämtliche Tests für sich. Im Vergleich mit SV Iraklis Hellas Hannover benötigte er trotz höherer Feldanteile etwas Anlaufzeit. Lange bot die Partie keine Treffer. Dann waren auch noch die Gäste durch Prince-Duah Yeboah binnen weniger Minuten gleich doppelt erfolgreich. Doch der MTV steckte nicht auf. Der sich hervorragend einfügende Neuzugang Yannic Weber (vorher VfL Westercelle U19) erzielte in der 81. Minute den Anschlusstreffer. Keine 120 Sekunden später gelang Jean-Luca van Eupen der Ausgleich. Die Hausherren hielten den Druck in der Folge weiter aufrecht. Michael Trautmann gelang schon in Minute 86 das Führungstor. In der Nachspielzeit erhöhte nochmals Weber auf 4:2.