Spektakuläre Personalien bei Landesligisten

Es steht das Derby an – Foto: Udo Waffenschmidt

Am Sonntag ist zwar Derbyzeit in der Landesliga, wenn im Jupp-Breuer-Stadion der SC Kapellen den Kreisrivalen DJK Gnadental empfängt. Doch es ist eben auch die Jahreszeit, in der traditionell die Kaderplanungen im Fußball auf Hochtouren laufen. Und das ist selbstredend bei den Gegnern von Sonntag nicht anders, wobei es vor allem aus Sicht der Kapellener schon spektakuläre Personalien zu vermelden gibt.

Kapellen mit bitteren Abgängen

Auf der Zugangsseite lässt vor allem der Name Yannick Joosten aufhorchen, der aktuell noch mit dem Oberligisten Holzheimer SG um den Klassenverbleib in der Oberliga kämpft. Der inzwischen 28 Jahre alte Stürmer war 2019 schon einmal von der HSG zum SCK gewechselt, war dort aber nicht wirklich glücklich geworden und in der Saison darauf wieder zum Lokalrivalen nach Neuss zurückgekehrt. Ähnlich war es, als Joosten 2023 nach Jüchen ging und 2024 wieder zur HSG zurückkehrte. Dort zog er sich dann eine schwere Verletzung zu, aus der er sich in der laufenden Spielzeit wieder zurückgekämpft hat. Joosten ist damit ein Ersatz für Leo Stegner, der dem SCK nach nur einer Saison (er kam vom 1. FC Mönchengladbach) den Rücken kehrt.

Er wechselt zum Ligakonkurrenten Union Nettetal, für den er nach seiner A-Jugendzeit in der Saison 2023/2024 auch schon mal in der Oberliga kickte. Ein weiterer Abgang dürfte die Kapellener aber deutlich härter treffen. Der 22-jährige Luis Giesen hat sich seit seiner Verpflichtung im Jahr 2023 aus der Jugend des TSV Meerbusch zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt, was den VfL Jüchen/Garzweiler auf den Plan rief. Der benachbarte Oberligist soll sich seine Dienste für die kommende Saison gesichert haben. Hinzu kommt in Kapellen noch ein Spieler fürs defensive Mittelfeld. Maximilian Klaas wurde vom Bezirksligisten Lohausener SV verpflichtet.