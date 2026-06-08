Spektakuläre Aufholjagd: Eutritzsch verlässt die Abstiegsränge

Dabei deutete im ersten Spielabschnitt nur wenig auf eine Wende hin. Lipsia fand zwar gut in die Begegnung und verbuchte durch Milan Havel die erste Großchance des Spiels, die Effizienz lag jedoch aufseiten der Gastgeber. Robert Roch traf bereits in der achten Spielminute mit dem ersten nennenswerten Abschluss zur Dresdner Führung. In der Folge scheiterten die Eutritzscher wiederholt an ihrer mangelhaften Chancenverwertung, ehe Timon Weigel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) sogar auf 2:0 für den DSC erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene und turbulente Partie. Lipsia hatte in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit das Glück des Tüchtigen, als der Pfosten die Vorentscheidung zugunsten der Dresdner verhinderte. Der Wendepunkt folgte in der 61. Minute: Yuriy Dimitriev erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 und blies damit zur Schlussoffensive. Nur fünf Minuten später zeigte Schiedsrichter Christopher Gentz nach einem Handspiel im Dresdner Strafraum auf den Punkt; Dimitriev blieb cool und verwandelte zum 2:2-Ausgleich (66.). Der psychologische Vorteil lag nun komplett beim Aufsteiger. In der 70. Minute folgte der nächste Strafstoß – diesmal nach einem Foulspiel –, den der eingewechselte Florian Schilling souverän zum viel umjubelten 3:2-Endstand im Tor unterbrachte.

Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter des SV Lipsia, zog nach dem Abpfiff ein glückliches Fazit: „Es war ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Diesmal endlich mal mit dem glücklichen Ende für uns und dem Big Point, den wir mit nach Hause genommen haben.“ Neben den drei Zählern hob Nitzsche vor allem die mentale Komponente der Energieleistung hervor: „Für die Moral natürlich auch ein ganz wichtiger Sieg nach 0:2-Pausenrückstand.“