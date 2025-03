Spektakuläre Aufholjagd endet mit 6:4-Sieg für Rellinghausen

Am 22. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, kam es zu einem packenden und torreichen Duell zwischen ESC Rellinghausen und dem SV Scherpenberg. Das Spiel war von Anfang an ein Torspektakel und es stand bereits nach 19 Minuten 3:0 für Scherpenberg. Doch der ESC gab sich nicht auf und drehte die Partie mit sechs Toren.

Die Partie begann aus Sicht der Hausherren aus Scherpenberg hervorragend. Bereits in der 10. Minute brachte Marcio Jordan Blank seine Mannschaft mit einem schönen Treffer in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Konstantin Möllering auf 2:0 für die Hausherren, die zu diesem Zeitpunkt die Kontrolle über das Spiel hatten. Der Druck von Scherpenberg hielt an, und in der 19. Minute setzte Samet Sadiklar den nächsten Nadelstich: Nach einem schnellen Angriff erzielte er das 3:0 für Scherpenberg. Trotz des frühen Rückstands gab sich der ESC noch nicht auf. In der 41. Minute verkürzte Edisher Ugrekhelidze auf 3:1. Dieser Anschlusstreffer gab den Gästen sichtlich neuen Mut, denn noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Berkan Eken und reduzierte den Vorsprung von Scherpenberg (45+5.).