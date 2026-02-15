Spektakuläre Aufholjagd auf der Königsbrügge

– Foto: Peter Schildmann

In einem torreichen und packenden Freundschaftsspiel an der Königsbrügge hat sich die Zweitvertretung des TuS Eintracht Bielefeld mit 4:3 (1:2) gegen den SCE Rot-Weiss Bielefeld durchgesetzt. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands bewies das Heimteam Moral und drehte die Partie in der Schlussphase.

Früher Schock und prompte Antwort

Die Gäste vom SCE Rot-Weiss erwischten den besseren Start. Bereits in der 17. Minute brachte Alwalid Batal sein Team in Führung. Die Eintracht brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, schlug aber kurz vor dem Pausenpfiff zurück: Hasan Türk (A-Jugend) erzielte in der 42. Minute den Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn quasi im Gegenzug markierte Matti Sielemann (45.) die erneute Führung für die Gäste. Mit einem 1:2-Rückstand ging es für die Hausherren in die Kabine.

Eintracht-Offensive zündet nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Eintracht den Druck. In der 67. Minute belohnte Julian Jaspers die Bemühungen mit dem Treffer zum 2:2. Die Gastgeber blieben am Drücker und konnten das Spiel nur sieben Minuten später komplett drehen: Juan Pablo Kruse (A-Jugend) traf in der 74. Minute zur erstmaligen Führung (3:2).