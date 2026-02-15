Spektakuläre Aufholjagd auf der Königsbrügge

In einem torreichen und packenden Freundschaftsspiel an der Königsbrügge hat sich die Zweitvertretung des TuS Eintracht Bielefeld mit 4:3 (1:2) gegen den SCE Rot-Weiss Bielefeld durchgesetzt. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands bewies das Heimteam Moral und drehte die Partie in der Schlussphase.
Die Gäste vom SCE Rot-Weiss erwischten den besseren Start. Bereits in der 17. Minute brachte Alwalid Batal sein Team in Führung. Die Eintracht brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, schlug aber kurz vor dem Pausenpfiff zurück: Hasan Türk (A-Jugend) erzielte in der 42. Minute den Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn quasi im Gegenzug markierte Matti Sielemann (45.) die erneute Führung für die Gäste. Mit einem 1:2-Rückstand ging es für die Hausherren in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Eintracht den Druck. In der 67. Minute belohnte Julian Jaspers die Bemühungen mit dem Treffer zum 2:2. Die Gastgeber blieben am Drücker und konnten das Spiel nur sieben Minuten später komplett drehen: Juan Pablo Kruse (A-Jugend) traf in der 74. Minute zur erstmaligen Führung (3:2).
Rot-Weiss gab sich jedoch nicht geschlagen. Matti Sielemann schnürte in der 81. Minute seinen Doppelpack und stellte auf 3:3 – alles deutete auf ein Unentschieden hin. Doch die Eintracht hatte noch einen Trumpf im Ärmel. In der 86. Minute war es erneut Hasan Türk (A-Jugend), der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:3-Endstand besorgte und den Heimsieg unter Dach und Fach brachte.