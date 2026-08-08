Spektakel zum Start: VfL verliert in Heidenheim 3:4

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Der VfL Osnabrück ist mit einer Niederlage in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Beim 1. FC Heidenheim unterlagen die Lila-Weißen mit 3:4, zeigten dabei jedoch über weite Strecken einen mutigen und offensiv ausgerichteten Auftritt. Zweimal konnte die Mannschaft von Timo Schultz einen Rückstand ausgleichen, ehe Heidenheim in der Schlussphase erneut vorlegte.

Beide Mannschaften fanden schnell ins Spiel. Nach einer ersten Heidenheimer Möglichkeit durch Mathias Honsak kam auch Osnabrück früh zu einer Chance. Badjie setzte sich nach einem Ballgewinn über die rechte Seite durch, scheiterte jedoch an FCH-Torhüter Frank Feller.

Schultz setzte zum Saisonauftakt auf eine Mischung aus bewährten Kräften und Neuzugängen. Robin Fabinski, Fridolin Wagner und Ismail Badjie bestritten ihr erstes Zweitligaspiel. Jonas Krumrey und Konrad Faber standen ebenfalls erstmals in einem Pflichtspiel für den VfL in der Startelf.

Der VfL blieb jedoch offensiv präsent. Ein vermeintlicher zweiter Treffer der Gastgeber durch Zivzivadze wurde nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Stattdessen schlug Osnabrück zu: Nach einer Ecke brachte Faber den Ball erneut in den Strafraum, Niklas Wiemann stieg am höchsten und köpfte zum 1:1 ein (23.).

Die Gastgeber gingen anschließend in Führung. Marcel Costly schickte Budu Zivzivadze mit einem präzisen Zuspiel in den Strafraum, der Angreifer ließ Krumrey keine Chance und traf zum 1:0 (10.).

Die Antwort des FCH ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Distanzschuss, den Krumrey nur abwehren konnte, legte Honsak uneigennützig für Costly auf. Der Heidenheimer schob zum 2:1 ein (29.).

Kopacz sorgt erneut für den Ausgleich

Auch diesen Rückschlag steckte der VfL weg. David Kopacz nahm in der 34. Minute aus rund 20 Metern Maß und setzte den Ball sehenswert ins lange Eck. Vor dem mit mehr als 1.200 Osnabrücker Fans gefüllten Gästeblock feierte der Flügelspieler den erneuten Ausgleich.

Doch die turbulente erste Halbzeit war noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit schlug Heidenheim nach einem Eckball erneut zu. Jan Schöppner setzte sich im Zentrum durch und köpfte zum 3:2 ein (45.+2).

Nach der Pause blieb die Partie offen. Badjie zwang Feller früh zu einer Parade, während Heidenheim durch Adrian Beck zu einer weiteren Möglichkeit kam. Auch der VfL suchte weiterhin den Weg nach vorne. Bjarke Jacobsen verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss nur knapp.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Heidenheim defensiv stabiler und lauerte auf Umschaltsituationen. Schultz reagierte und brachte in der 80. Minute mit Leonhard Münst, Bryan Henning und Bernd Riesselmann frische Kräfte.

Die Entscheidung schien schließlich in der 90. Minute zu fallen. Nach einer Ecke von Costly kam Marvin Pieringer am zweiten Pfosten zum Kopfball und erhöhte auf 4:2.

Doch der VfL hatte noch eine Antwort. Nach einem Handspiel von Marnon Busch zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Robin Meißner übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:4.

In den verbleibenden Minuten drängte Osnabrück tatsächlich noch auf den Ausgleich. Tony Lesueur prüfte Feller mit einem Abschluss, anschließend kam Riesselmann nach einer Flanke zum Kopfball. Der vierte VfL-Treffer wollte jedoch nicht mehr fallen.

Damit steht trotz einer offensiv mutigen Vorstellung die erste Niederlage der Saison. Der VfL hat allerdings kaum Zeit, sich mit dem Ergebnis auseinanderzusetzen: Bereits am kommenden Samstag folgt an der Bremer Brücke der erste Heimauftritt. Dann empfängt Osnabrück den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist um 13 Uhr.