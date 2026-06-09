Spektakel zum Saisonabschluss: Emsbüren gewinnt 6:4 in Harderberg

Zehn Tore, mehrere Wendungen und ein emotionaler Abschied: Der SV Concordia Emsbüren hat sich am letzten Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit 6:4 beim SV Harderberg durchgesetzt. Besonders für Harderbergs Trainer Patric Hagedorn war die Partie ein bewegender Abschluss seiner Zeit beim Verein.

Der SV Harderberg und der SV Concordia Emsbüren lieferten sich am letzten Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein spektakuläres Duell mit gleich zehn Treffern. Nach einer furiosen Anfangsphase der Gastgeberinnen setzte sich Emsbüren am Ende mit 6:4 durch.

„Es war ein vogelwildes Spiel. Anders kann man es nicht sagen“, fasste Harderbergs Trainer Patric Hagedorn die Begegnung zusammen. Seine Mannschaft erwischte zunächst einen Traumstart. „Wir sind gestartet wie die Feuerwehr, haben sofort losgelegt, um nochmal alles zu zeigen, was in uns steckt“, sagte Hagedorn.

Harderberg nutzte dabei die Schwierigkeiten der Gäste, sich auf die Bedingungen einzustellen. „Emsbüren hat es auf unserem kleinen Platz nicht geschafft, ihr gewohntes Spiel umzusetzen“, erklärte Hagedorn. Die Gastgeberinnen gingen folgerichtig durch Treffer von Kristina Evsin (20.), Loreen Neugebauer (25.) und Alina Willmann (41.) mit 3:0 in Führung.

Bis dahin habe sein Team „richtig, richtig gut“ gespielt und den Gegner weitgehend kontrolliert. Doch kurz vor der Pause kippte die Partie erstmals. Innerhalb weniger Minuten verkürzten Theresa Surmann und Carolin Freis in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:3. „Wir machen das Spiel damit wieder selber spannend“, sagte Hagedorn rückblickend.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Emsbüren zunehmend die Kontrolle. Ida Jansen gelang zunächst der Ausgleich (54.), ehe Sina Brockhaus mit einem Doppelpack die Partie drehte (63./90.). Zwar kam Harderberg durch Pia Kortenjan in der 89. Minute noch einmal zum 4:4, doch nur Sekunden später schlugen die Gäste erneut zurück. Brockhaus und Lotta Tiebel sorgten mit ihren Treffern in der Schlussphase für den 6:4-Endstand.

Hagedorn sah vor allem nach der Pause die Kräfte seiner Mannschaft schwinden. „Man hat gemerkt, dass die Kräfte fehlen und wir das Tempo nicht aufrechterhalten können mit dem Offensivdruck, den wir in der ersten Halbzeit gemacht haben“, erklärte der Trainer. Dennoch lobte er die Moral seiner Mannschaft, die sich trotz des Rückstands noch einmal zurückkämpfte: „Wir konnten heroisch noch mit dem 4:4 ausgleichen.“

Neben dem sportlichen Geschehen blieb dem Harderberger Coach vor allem der faire Umgang beider Teams in Erinnerung. „Ein ganz großes Lob auch nach Emsbüren für die faire Leistung und das faire Spiel, was nicht nur spielerisch Klasse hatte, sondern auch menschlich“, sagte Hagedorn. Nach Abpfiff hätten beide Mannschaften sogar noch gemeinsam ein Foto gemacht.

Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung auf Harderberger Seite. „Eine Spielerin von uns hat sich leider verletzt, Verdacht auf Bänderriss. Ganz liebe Grüße und ganz gute Besserung“, richtete Hagedorn aus.

Für den Trainer selbst bedeutete die Partie zugleich den emotionalen Abschied vom SV Harderberg. „Das war meine Reise beim SV Harderberg“, sagte Hagedorn, der nach zwei intensiven Jahren zunächst pausieren wird. Abschließend richtete er noch einmal persönliche Worte an den Verein: „Ich möchte nochmal ganz liebe Grüße und ganz lieben Dank an den SV Harderberg senden.“