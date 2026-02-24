Spektakel zum Rückrundenstart: Fortuna Köln schlägt den Spitzenreiter

– Foto: Linus Noah Krieger

Die U17-Mittelrheinliga ist mit reichlich Tempo aus der Winterpause gekommen. Zum Auftakt der Rückrunde fielen gleich mehrere deutliche Ergebnisse, im Topspiel setzte Fortuna Köln ein Ausrufezeichen gegen Tabellenführer Bonner SC.

Im Topspiel setzte sich der SC Fortuna Köln mit 3:2 gegen Tabellenführer Bonner SC durch. Die Hausherren erwischten den besseren Start: Semida (18.) und Schneider (20.) sorgten früh für die 2:0-Führung. Memedi (30.) brachte Bonn noch vor der Pause heran, ehe Bagiran (61.) nach dem Seitenwechsel ausglich. In einer ausgeglichenen und intensiven Schlussphase traf Gündogmus (76.) zum umjubelten 3:2-Endstand.

Der erste Spieltag der Rückrunde hatte es in sich. Gleich 23 Treffer fielen in fünf ausgetragenen Partien – darunter zwei 6:0-Erfolge und ein packendes Spitzenspiel in Köln.

Fortuna-Trainer Johannes Zäh zeigte sich zufrieden: „Wir sind sehr stark ins Spiel gestartet, haben uns einige gute Torchancen erspielt und in den ersten 30 Minuten nur eine Torchance zugelassen. Im ersten Durchgang haben wir es verpasst, das Spiel zu entscheiden.“ Nach dem Ausgleich sei es hektisch geworden: „Der zweite Durchgang war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten und sehr spannend. Am Ende war es aber kein unverdienter Sieg für unsere Jungs.“ Bonn bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer, Fortuna rangiert nun auf Platz drei. Da die Partie zwischen dem FV Wiehl und Alemannia Aachen ausfiel, hat Aachen weiterhin die Möglichkeit, an Bonn vorbeizuziehen.

Ein echtes Offensivfeuerwerk brannte der SC West Köln beim 6:0-Heimsieg gegen den 1. FC Düren ab. Kilic (11.) und Hussein (18.) stellten früh die Weichen, Hussein erhöhte nach der Pause auf 3:0 (49.). Sena (63.) sowie Diangana mit einem Doppelpack (73., 80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. West festigt damit Rang vier, Düren bleibt als Vorletzter auf Platz zwölf. Trainer Phil Mersch ordnete den klaren Erfolg ein: „Wir sind glücklich, durch einen überzeugenden Auftritt mit einem verdienten Sieg in die Rückrunde gestartet zu sein. Wir wissen das Spiel und das Ergebnis aber einzuordnen und schauen jetzt auf unsere beiden Auswärtsspiele in Wegberg-Beeck.“

Ebenfalls deutlich wurde es in Bergisch Gladbach. Der SV Bergisch Gladbach 09 bezwang Schlusslicht VfL Vichttal mit 6:0. Mounaji brachte seine Farben per Foulelfmeter (15.) in Führung, Steves (28.) und de Courten (39.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Bremmekamp – erneut per Strafstoß (63.) –, Walden (72.) und Melnik (76.). Gladbach klettert damit auf Rang sieben, Vichttal bleibt Letzter. Trainer Nick Gerhards analysierte selbstkritisch: „In der ersten Halbzeit bekommen wir aus drei Torschüssen drei Gegentore. Bis dahin war Bergisch zwar besser, aber keine drei Tore besser. Zum Ende hin sind wir eingebrochen – das hat Bergisch brutal ausgespielt.“ So., 22.02.2026, 11:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 VfL Vichttal VfL Vichttal 6 0 Abpfiff

Spannend blieb es dagegen in Lindenthal. SC Borussia Lindenthal-Hohenlind setzte sich mit 2:1 gegen den FC Rheinsüd Köln durch. Baumgartner traf bereits nach drei Minuten zur Führung. Westphal glich nach einer Stunde aus (61.), ehe ein Eigentor von Juganar (77.) die Entscheidung brachte. Hohenlind bleibt trotz des Erfolgs Tabellenzehnter, Rheinsüd rangiert weiter auf Platz fünf. Trainer Daniel Huth war zufrieden: „Wir sind mit dem Ergebnis, aber auch mit unserer Leistung sehr zufrieden. Wir waren gut vorbereitet, haben konzentriert gespielt und uns den Sieg leidenschaftlich verdient.“ Rheinsüd-Coach Glenn Adriano sah Defizite bei seiner Mannschaft: „Wir haben es nicht geschafft, über 80 Minuten unseren Matchplan umzusetzen und die Intensität vermissen lassen. Glückwunsch an Hohenlind – hinten raus geht der Sieg in Ordnung.“

Im Duell zwischen dem SV Eilendorf und dem FC Wegberg-Beeck setzte sich der Gast mit 2:1 durch. Dunker (19.) und Alizada (58.) brachten Wegberg in Führung, Blank verkürzte spät (80.). Eilendorf bleibt Elfter, Wegberg-Beeck verbessert sich auf Rang sechs.

Der Auftakt der Rückrunde hat damit direkt Bewegung in die Tabelle gebracht – mit Torfestivals und einem packenden Topspiel.