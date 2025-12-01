Spektakel zum Jahresabschluss

Die Gäste kamen vom Anpfiff weg besser ins Spiel und drängten uns immer wieder in die eigene Hälfte. Wir kamen in dieser Phase kaum mal geordnet über die Mittellinie. Ungenaues Passspiel, schlechte Bewegungsabläufe und Unkonzentriertheiten machten es Großdeinbach leicht unsere Schwächen aufzudecken. Immer wieder versuchten Sie nach Ballgewinn mit direkten Pässen nach vorne ihre schnellen Stürmer einzusetzen. Folgerichtig gingen die Gäste bereits in der fünften Spielminute in Führung. Ein Schuss aus 20 Metern fand sein Ziel im rechten Eck. Doch auch der Gegentreffer sollte unsere Elf nicht aufwecken und wir hatten Glück nicht bereits sehr früh höher in Rückstand zu geraten. Nach zwanzig Minuten kamen wir zum Ersten Mal ordentlich in die gegnerische Hälfte und bekamen einen Eckball, den Nick Mayer ausführte. In der Mitte passte kein Verteidiger auf Kenny Spengler auf und wie aus dem Nichts stand es 1:1. Es stieg die Hoffnung an der Seitenlinie das Fußballjahr 2025 mit einem Heimsieg zu beenden. Allerdings wurde diese jäh zerstört. Keine drei Zeigerumdrehungen nach dem Ausgleich stand es bereits 1:3 aus Waldhäuser Sicht. Die Unkonzentriertheiten in unserem Spiel nutzte Großdeinbach nun gnadenlos aus. Als wir gegen Ende der ersten Halbzeit das Spiel etwas ausgeglichener gestalten konnten, schlugen die Gäste nochmals zu. Mit dem 1:4 ging es in die Kabinen und nur der größte Optimist hätte zu diesem Zeitpunkt noch mit einem positiven Ende des Spiels gerechnet.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes hätte es nach 17 Sekunden sofort wieder klingeln müssen. Ein Gästestürmer war auf links frei durch, sein Schuss rauschte allerdings am langen Eck knapp vorbei. Quasi im Gegenzug gelang Florian Hausner der Anschlusstreffer zum 2:4. Sein abgefälschter Schuss schlug unhaltbar im rechten oberen Eck ein. Nun folgte ein Spiel das für alle Beteiligen nichts für schwache Nerven war und leider auch die Leistung des Unparteiischen nicht zum positiven beeinflusste. Kurze Zeit nach unserem zweiten Tor rettete Torhüter Daniel Bareiß einen Schuss aus kurzer Distanz auf der Linie - dachten zumindest alle. Der Schiedsrichter zeigte allerdings auf den Mittelpunkt, denn er hatte den Ball hinter der Linie gesehen. Doch selbst solche Fehlentscheidungen kratzten nicht an unserer Moral und wieder im Gegenzug konnte Nico Malagnini auf 3:5 verkürzen. Doch auch dieser Hoffnungstreffer wirkte nicht lange. Nach gut einer Stunde Spielzeit bekamen die Gäste einen Elfmeter und mit dem 3:6 schien die Partie nun endgültig entschieden. Bei Großdeinbach ließen jedoch nun spürbar die Kräfte nach und mit dem Mute der Verzweiflung investierten wir nochmal alles um das Unmögliche möglich zu machen. Erneut nur eine Minute nach dem sechsten Gegentreffer konnten wir wieder verkürzen. Kenny Spengler war mit dem Kopf zur Stelle und wir hatten noch 20 Minuten um zwei Tore aufzuholen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und den Gästen wurde es zum Verhängnis das die Konterchancen nicht mehr konsequent ausgespielt wurden. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte wurde der eingewechselte Robin Justl rechts auf die Reise geschickt und seine Flanke in die Mitte verwandelte Kenny Spengler zum 5:6. Die Schlussphase war nun natürlich von viel Hektik geprägt. Wir rannten immer wieder an, fanden aber keine Lücke mehr in der Defensive der Gäste. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gab es nach einer unübersichtlichen Situation im Gästestrafraum dann doch noch die Chance zum Ausgleich, da der Unparteiische auf Strafstoß entschied. Dominic Wendel schnappte sich die Kugel und verwandelte souverän zum vielumjubelten 6:6 Ausgleich. Dies sollte aber noch nicht das Ende sein. In der verbleibenden Spielzeit drängten wir sogar noch auf den Siegtreffer. Dieser sollte aber nicht mehr gelingen, was dem Guten dann auch zu viel gewesen wäre.