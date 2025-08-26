Eindrücke aus dem Spiel Okel gegen Bassum – Foto: Lena Holthusen

Spektakel zum Auftakt: Späte Tore, strittige Szenen und packende Duell Der 1. Spieltag der Kreisliga Diepholz liefert Drama pur – Bassum setzt Ausrufezeichen, Diepholz siegt im Spitzenspiel und Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen II begeistert 500 Fans Verlinkte Inhalte Kreisliga Diepholz SG Diepholz Seckenhausen Mörsen-Sch Eydelstedt + 12 weitere

Der Auftakt in die Kreisliga-Saison 2025/26 hatte alles, was das Fußballherz begehrt: späte Treffer, hitzige Entscheidungen, emotionale Trainerstimmen und gleich mehrere Geschichten, die schon jetzt Lust auf die kommenden Wochen machen. Von der Bassumer Gala mit Viererpacker Denker über ein umkämpftes Spitzenspiel in Diepholz bis hin zum Last-Minute-Ausgleich in Marhorst – Spannung war garantiert.

SV Dickel 1974 – SV Friesen Lembruch 0:1 Lembruch startete mit einem knappen Auswärtssieg beim Aufsteiger Dickel. Das goldene Tor erzielte Wessendorf in der 80. Minute aus der Distanz. Dickels Trainer Horst Pranga sprach von einer unglücklichen Niederlage:

„Dann gab es halt die eine Szene, zehn Minuten vorm Ende, so circa, wo wir dann keinen Druck auf den Ball bekommen haben und er dann mit einem Sonntagsschuss, so nenne ich es mal, aus 25 Metern den Ball richtig gut trifft und dann schlägt er halt unten in der Ecke ein. Also eigentlich hält unser Keeper die Dinger aus 25 Metern, aber der war so platziert. Ja, also in Summe kann man sagen, unglücklich verloren.“

_________________________________________________________________

SV Heiligenfelde II – TuS Lemförde 1:1 Eine umkämpfte Partie, die kurz vor Schluss noch einmal richtig Fahrt aufnahm. Rode brachte die Hausherren in Führung (31.), doch Stahl glich spät aus (81.). In der Nachspielzeit schwächte sich Heiligenfelde durch eine Rote Karte gegen Schütte („Beleidigung“) selbst. Beide Teams teilen sich die Punkte.

_________________________________________________________________ TSV Okel 1930 – TSV Bassum 3:4 Das Topspiel des Tages: Bassums Angreifer Denker erzielte gleich vier Tore (8., 26., 50., 62.) und stellte Okel lange kalt. Doch die Gastgeber kamen durch Lessenig (68.), Volkmann per Elfmeter (80.) und Holthusen (90.) noch einmal zurück. TSV-Coach Rico Volkmann war dennoch unzufrieden:

„Bis zur 65. Minute haben wir einfach nicht in unser Spiel gefunden. (…) Erst mit dem 0:4 im Rücken haben wir angefangen ins Spiel zu kommen. Leider reichte es zum Schluss nicht mehr und Bassum hat dann verdient 3:4 gewonnen.“

_________________________________________________________________ SV Bruchhausen-Vilsen II – SG Kirchdorf/Barenburg 4:3 Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen II feierte einen furiosen Einstand vor 500 Zuschauern. Nach Rückstand (0:1, 1:2) kämpfte sich das Team zurück und gewann mit 4:3. Besonders in der Schlussphase bebte der Sportplatz, als Jüttner zum 4:2 traf und Müller in der Nachspielzeit noch einmal Spannung brachte. Ein Auftakt, wie man ihn sich im Aufsteigerlager erträumt hatte.

_________________________________________________________________ TSV Holzhausen-Bahrenborstel – SV Jura 67 Eydelstedt 0:1 Ein Arbeitssieg für Jura: Hiller traf in der 38. Minute zum entscheidenden 1:0. Der Holzhausen-Coach meinte nüchtern: „Nicht viel verpasst. klassisches null null spiel. Spricht für klasse defensivarbeit. aber offensiv ist uns fast garnichts eingefallen.“

Kollege Michael Schultalbers von Jura sah es naturgemäß anders: „Nach zehn Minuten haben wir besser ins Spiel gefunden. (…) Und dann belohnen wir uns kurze Zeit später mit dem 1 zu 0 durch Niklas Hiller, was auch in dem Moment hochverdient war.“

_________________________________________________________________ SG Diepholz – TSV Weyhe-Lahausen 1949 3:2 Ein echtes Spitzenspiel erlebten die Zuschauer in Diepholz. Heemann (34.) und Lampe (49., 71.) sorgten für offene Schlagabtausche, ehe Sünün (69.) und erneut Heemann (80.) den Heimsieg perfekt machten. SG-Trainer Kevin Tanke lobte die Moral seiner Mannschaft: „In der 80. Minute tankte sich ein Diepholzer Spieler weltkasse durch und holte einen Elfmeter raus der im Nachschuss dann versenkt wurde.“

Weyhe-Coach Uwe Bischoff haderte dagegen mit dem Schiedsrichter: „Leider hatte ein sehr unsicher leitender Schiedsrichter etwas dagegen und hat einen Elfmeter gegen uns gepfiffen, der sehr zweifelhaft war.“

_________________________________________________________________ TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – SV Mörsen-Scharrendorf 3:2 Auch in Seckenhausen ging es turbulent zu: Die Gäste führten durch Rottmann und Schröder zweimal, doch Butt, Wittig und Torbahn drehten die Partie zum 3:2-Erfolg für die Gastgeber. Ein spannendes Hin und Her gleich zum Auftakt.

_________________________________________________________________ SV Marhorst – TV Einigkeit Nordwohlde 2:2 Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Bavendiek (29.) und ein Eigentor (50.) stellten auf 2:0 für Marhorst, ehe Hagedorn (82.) und Leue in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich retteten. TVE-Manager Thomas Liwotto erklärte: „91 Minuten hatten wir noch einen Riesen Torchance nach einen Kopfball die der Marhorster Keeper mit einer spektakulären Parade klären konnte. 96 Minuten haben wir dann wiederum einen Freistoß geschenkt bekommen den Fynn Leue aus ca. 25 perfekt über die Mauer geschossen hat zum 2:2.“