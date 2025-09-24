Spektakel zum Auftakt: SGM Gruol/Erlaheim ringt Trossingen nieder

Mit einem wahren Fußballkrimi ist heute die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern in den 8. Spieltag gestartet. Vor allem Offensivfreunde kamen beim packenden 4:3-Sieg der SGM SV Gruol / SV Erlaheim bei der Spvgg 06 Trossingen voll auf ihre Kosten.
---
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Bereits in der 3. Minute brachte Dean Savic die Spvgg 06 Trossingen mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später glich Pascal Eith in der 4. Minute zum 1:1 aus. In der 29. Minute war es erneut Pascal Eith, der Gruol/Erlaheim erstmals in Führung brachte. Die Partie blieb turbulent, und Trossingen zeigte sich kämpferisch. In der 31. Minute sorgte Aykut Tütüneken für den 2:2-Ausgleich. Doch kurz darauf schlugen die Gäste zurück: Nick Gihr erzielte in der 39. Minute das 3:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabio Müller in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 4:2. Trossingen bäumte sich nochmals auf und wurde belohnt. Aykut Tütüneken verkürzte in der 69. Minute auf 3:4. Trotz aller Bemühungen gelang der Spvgg der erneute Ausgleich nicht mehr, und so entführte Gruol/Erlaheim drei wertvolle Punkte.
---
Dotternhausen hat nach zuletzt schwankenden Ergebnissen neun Punkte auf dem Konto und möchte sich wieder nach oben orientieren. Winzeln zeigte zuletzt Torfreude und hat steht mit acht Zählern auf Platz 11. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte.
---
---