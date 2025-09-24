 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Spektakel zum Auftakt: SGM Gruol/Erlaheim ringt Trossingen nieder

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 8. Spieltags 

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Mit einem wahren Fußballkrimi ist heute die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern in den 8. Spieltag gestartet. Vor allem Offensivfreunde kamen beim packenden 4:3-Sieg der SGM SV Gruol / SV Erlaheim bei der Spvgg 06 Trossingen voll auf ihre Kosten.

---

Heute, 19:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
3
4
Abpfiff

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Bereits in der 3. Minute brachte Dean Savic die Spvgg 06 Trossingen mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später glich Pascal Eith in der 4. Minute zum 1:1 aus. In der 29. Minute war es erneut Pascal Eith, der Gruol/Erlaheim erstmals in Führung brachte. Die Partie blieb turbulent, und Trossingen zeigte sich kämpferisch. In der 31. Minute sorgte Aykut Tütüneken für den 2:2-Ausgleich. Doch kurz darauf schlugen die Gäste zurück: Nick Gihr erzielte in der 39. Minute das 3:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabio Müller in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 4:2. Trossingen bäumte sich nochmals auf und wurde belohnt. Aykut Tütüneken verkürzte in der 69. Minute auf 3:4. Trotz aller Bemühungen gelang der Spvgg der erneute Ausgleich nicht mehr, und so entführte Gruol/Erlaheim drei wertvolle Punkte.

---

Morgen, 18:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
18:00

Dotternhausen hat nach zuletzt schwankenden Ergebnissen neun Punkte auf dem Konto und möchte sich wieder nach oben orientieren. Winzeln zeigte zuletzt Torfreude und hat steht mit acht Zählern auf Platz 11. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
19:00

Grosselfingen steckt mit vier Punkten tief im Tabellenkeller und hat mit Straßberg den schwerstmöglichen Gegner vor der Brust. Der Tabellenführer präsentiert sich bislang in überragender Form mit 25:4 Toren. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
19:00

Schramberg/Sulgen kämpft mit nur drei Punkten um den Anschluss. Kolbingen liegt mit fünf Punkten knapp darüber und will sich Luft im Tabellenkeller verschaffen. Beide Teams stehen im Kellderduell unter Druck, ein Sieg wäre ein wichtiger Befreiungsschlag.
---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
19:30

Frommern zeigte zuletzt aufsteigende Form und will mit einem Heimsieg die 10-Punkte-Marke knacken. Hechingen liegt mit 10 Zählern bereits einen Punkt for den Gastgebern. Ein ausgeglichenes Duell zweier Mannschaften in dem die Tagesform mit entscheidend sein dürfte.
---

Morgen, 19:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
19:00

Ebingen ist weiterhin punktlos und bekommt es nun mit dem Tabellenzweiten aus Deißlingen zu tun. Die Gäste stehen bei 17 Punkten und stellen mit 28 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga. Für Ebingen wird es vor allem darum gehen, sich bestmöglichst aus der Affäre zu ziehen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
19:00

Bösingen hat mit fünf Punkten bislang kaum überzeugt und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Trillfingen hingegen kommt nach dem 0:0 im Verfolgerduell gegen Laufen/Eyach mit elf Punkten in die Partie. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen.
---

Morgen, 19:30 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
19:30

Laufen/Eyach sammelte bislang zwölf Punkte und steht mit 12 Punkten auf Platz fünf.. Hardt/Lauterbach liegt nur zwei Zähler dahinter und könnte mit einem Sieg vorbeiziehen. Beide Teams gehören aktuell zum stabilen Mittelfeld und haben Ambitionen nach oben.
---

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
19:00



