Spektakel zum Auftakt in der Bezirksliga Neckar/Fils

Am 1. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils gab es Tore satt, klare Ansagen der Favoriten und knappe Entscheidungen in hitzigen Duellen. Besonders der SV Ebersbach/Fils überrollte seinen Gegner und setzte gleich ein dickes Ausrufezeichen.

Blitzstart für die Gäste: Nach nur einer Minute brachte Nai Pascal Amekpo den Aufsteiger Weilheim in Führung. Doch Frickenhausen blieb ruhig und drehte das Spiel. Vladan Novovic glich in der 24. Minute aus, ehe Dominik Signus mit einem Treffer in der 62. Minute den Sieg sicherte. Bitter für Weilheim: In der Nachspielzeit sah Finn Schubarth die Rote Karte.

Ein furioser Start und ein Zittern bis zum Schluss: Kirchheim legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach drei Minuten traf Meksud Čolić, Nico Bihn legte nach einer halben Stunde nach. Wieder Čolić sorgte kurz nach der Pause für eine scheinbar sichere 3:0-Führung. Doch Plochingen bäumte sich spät auf. Erst verkürzte Lucas Gehret per Strafstoß in der 82. Minute, dann traf Michael Blind in der Nachspielzeit. Der VfL rettete sich mit Mühe ins Ziel.

Ein echtes Offensivfeuerwerk: Mert Bucan eröffnete in der 13. Minute, kurz vor der Pause erhöhte Melik Öneri. Direkt nach Wiederbeginn schlug Fatih Özkahraman zu, Nikita Levenko verwandelte in der 53. Minute einen Elfmeter, ehe erneut Öneri kurz vor Schluss für den Endstand sorgte. Überschattet wurde der klare Sieg von einer Roten Karte gegen Mithat Mert Demir in der 87. Minute. Trotzdem bleibt der Start ein Statement.

Donzdorf zeigte sich souverän: Melih Karahan traf früh in der 9. Minute, ehe Jonathan Sedlmayer mit einem Doppelschlag (57./60.) alles klar machte. Jesingen hatte dem Druck wenig entgegenzusetzen. Donzdorf meldet sich mit einem deutlichen Heimsieg im oberen Tabellendrittel an.

Ein enges Spiel mit dem besseren Ende für den Aufsteiger: Lucas Hägele brachte Esslingen in der 37. Minute in Führung, Thomas Burkhardt glich nur drei Minuten später aus. Doch Timon Kogios entschied mit seinem Treffer in der 63. Minute die Partie. Esslingen startete damit erfolgreich in die Saison.

Ein Kantersieg, der ein Ausrufezeichen setzt: Ebersbach dominierte von der ersten Minute an. Manuel Tamas eröffnete den Torreigen in der 7. Minute und legte bis zur 60. Minute insgesamt vier Treffer nach. Dazwischen reihten sich Lars Grünenwald und Moritz Roos in die Torschützenliste ein, ehe Jozef Kqiraj per Elfmeter den Schlusspunkt setzte. Mit diesem 7:0 übernimmt Ebersbach die Tabellenführung.

Das Aufsteigerduell war von Intensität geprägt. Denkendorf schlug früh zu: Steffen Zahner eröffnete in der 29. Minute, Niko Deuschle erhöhte nur fünf Minuten später. Faurndau kämpfte sich zurück, Tom Janik verkürzte in der 78. Minute – doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr. Denkendorf jubelte über einen erfolgreichen Einstand in der neuen Liga.

Heiningen begann konzentriert: Schon in der 7. Minute traf Bent Hofele, später erhöhte Carmelo Trumino (67.). Die TSG Salach versuchte zwar, zurückzukommen, fand aber kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber. Heiningen startet damit souverän in die neue Runde.

