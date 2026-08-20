Spektakel zum Auftakt!

Auf ihre Kosten kamen die Zuschauer beim 4:4 Auftakt gegen die SpVgg Bachtal. – Foto: S. Billich

Das erste Saisonspiel für Rettenbach fand am 2. Spieltag der Kreisklasse West 2 auf dem Programm und die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Bereits nach neun Spielminuten glänzte Kapitän Klassen als Vorlagengeber und bediente mit einem Sahnepass den startenden Morar G., der sich nicht zweimal bitten lies und zur frühen Führung für die Hausherren einschob. Die Heimische Elf stand gut und verteidigte ihr Tor mit viel Leidenschaft. Durch einen Haarsträubenden und unnötigen Rückpass von Fedorchuk an den eigenen 16er, erlief der lauernde Keller den Ball und schob zum 1:1 für die SpVgg ein (31.). Sechs Minuten später als die Gäste einen Einwurf zugesprochen bekamen, war die Reflexa Hintermannschaft sichtlich nicht wach. Labudiak band sich die Schuhe - Ebersbach sprang unter dem Ball hindurch und die Bogenlampe von Keller flog über Bernert ins lange Eck! Und vor der Pause gar noch das 3:1 für Bachtal. Hummel bekam auf der linken Seite nur Begleitschutz, lief an zwei Verteidigern vorbei und setzte seinen tollen Schuss an den Innenpfosten, von dem der Ball ins Netz ging.

In Abschnitt zwei waren zehn Minuten gespielt, als Schirmer herrlich den eingewechselten Egger auf die Reise schickte und dieser mit einem Lupfer den 2:3 Anschlusstreffer markierte. Jetzt war Rettenbach da - Teigelkamp scheiterte in der 68. Minute in Form eines Lattenkrachers. Doch der Ausgleich fiel! Morar G. wurde im Strafraum zu Fall gebracht und Schiedsrichter Schilling zeigte in der 83. Minute auf den Elfmeterpunkt. Schirmer ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte souverän. Beide Mannschaften jetzt mit offenem Visier für drei Punkte. Eine Ecke von Klassen fand am langen Pfosten Ebersbach und letzterer brachte den Ball im Gehäuse zum umjubelten 4:3 für den FCR unter (86.). Doch 60 Sekunden später landete eine tolle Hereingabe von rechts beim völlig freistehenden Liebert, welcher toll zum 4:4 einköpfte. Sieben Minuten Nachspielzeit zeigte der Unparteiische an und weiter spielten beide Mannschaften voll auf Sieg. Zwei weite Freistöße der Gäste landeten im Toraus. Als Klassen dann aber allein vor Bachtal Keeper Lanzinger stand und sich den Ball im Strafraum am Schlussmann vorbeilegte, war dieser nur per Foul zu stoppen. Doch der Elfmeterpfiff von Schilling blieb zur Verwunderung aus. Kurz vor dem Ende brachte ein Schirmer Freistoß nichts mehr ein und segelte über den Kasten - Schlusspfiff, Aus! Ein wildes Spiel geht zu Ende, in dem die Hausherren Moral zeigten!