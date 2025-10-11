Spektakel unter Flutlicht: Büderich dreht nach frühem Schock auf

Anstoß: 19:30 Uhr

Spielort: Kutscher Remy Sportpark des Büdericher SV, Ascheplatz

Zuschauer: 60

Schiedsrichter: Burak Öztürk

Endergebnis: Büdericher SV – Concordia Rheinberg 7:3 (4:1)

Der Büdericher SV hat am Freitagabend unter Flutlicht im Kutscher Remy Sportpark ein wahres Torfestival gefeiert und Concordia Rheinberg in einem turbulenten Duell mit 7:3 (4:1) in die Schranken gewiesen. Matchwinner war unter anderem der glänzend aufgelegte Edis Junuzovic, der gegen seinen Ex-Verein einen Dreierpack beisteuerte. An der Seitenlinie vertrat Co-Trainer Jesse Weißenfels den Rot-gesperrten Chefcoach Dominik Seemann, der das Geschehen dennoch von außerhalb der Coaching-Zone verfolgte.

Turbulenter Beginn und schnelle Wende durch Junuzovic

Vor 60 Zuschauern auf dem Ascheplatz entwickelte sich sofort ein offener Schlagabtausch. Die Gäste aus Rheinberg erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Alexander Bentgens mit 0:1 in Führung. Der frühe Rückstand schien die Hausherren jedoch aufzuwecken.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 25. Minute gelang Jan Satzinger der wichtige Ausgleich zum 1:1. Nur sechs Minuten später drehte der Büdericher SV die Partie komplett: Edis Junuzovic erzielte in der 31. Minute das 2:1 gegen seine ehemaligen Kollegen.

Junuzovic und Bachmann sorgen für klare Verhältnisse

Von diesem Zeitpunkt an übernahm der BSV die Kontrolle. Maxim Bachmann erhöhte in der 35. Minute auf 3:1. Die Rheinberger wirkten nun sichtlich überfordert, und noch vor der Pause schraubte der BSV das Ergebnis weiter in die Höhe: Edis Junuzovic markierte in der 38. Minute mit seinem zweiten Treffer das 4:1 zur Halbzeit und bescherte den Hausherren eine komfortable Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff sah Miguel Ernst (41.), die Gelbe Karte wegen Trikotziehens.

Torspektakel geht weiter

Auch nach dem Seitenwechsel setzte Büderich seine Offensivbemühungen fort. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff (47. Min.) war es erneut Maxim Bachmann, der mit dem 5:1 seinen Doppelpack schnürte und damit frühzeitig für die endgültige Entscheidung sorgte.

In der Folge entwickelte sich das Spiel zum reinen Torspektakel. Markus Dachwitz trug sich in der 71. Minute zum 6:1 in die Torschützenliste ein. Rheinberg stemmte sich zwar gegen die Niederlage und verkürzte in der 78. Minute durch Dino Nadarevic auf 6:2, doch die Antwort des BSV ließ nicht lange auf sich warten.

Wieder war es der Ex-Rheinberger Edis Junuzovic, der mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute den alten Abstand wiederherstellte und das 7:2 markierte – sein Dreierpack gegen den Ex-Verein war an diesem Abend die Krönung seiner Leistung.

Zuvor hatte Schiedsrichter Burak Öztürk noch eine weitere Gelbe Karte gezeigt, als der Rheinberger Christoph Berghausen in der 75. Minute wegen Foulspiels verwarnt wurde.

Den Schlusspunkt der torreichen Begegnung setzte schließlich Majo Adanalic in der 87. Minute mit dem Treffer zum 7:3-Endstand für Concordia Rheinberg, der jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete.

Fazit

Der Büdericher SV feiert einen wichtigen und überzeugenden Heimsieg und sendet dank der Offensiv-Power, insbesondere von Edis Junuzovic und Maxim Bachmann, ein deutliches Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Jesse Weißenfels gelang es, das Team auch ohne den gesperrten Seemann erfolgreich zu führen. Concordia Rheinberg muss sich nach der deutlichen Niederlage schnell wieder sammeln. Die 60 Zuschauer bekamen an diesem Abend ein Spektakel mit zehn Toren geboten.