Spektakel unter Flutlicht

Dieses Spiel hatte alles, was der Fußball zu bieten hat: Vier Tore, drei Elfmeter, zwei Platzverweise, ein überragender Doppelpacker und eine Rehdener Mannschaft, die eine starke Reaktion auf den schwachen Auftritt gegen Egestorf zeigte. Am Ende trennen sich der SC Spelle-Venhaus und der BSV Rehden in einem emotional aufgeladenen Oberliga-Duell mit 2:2 (1:1).

Die Partie begann denkbar schlecht für Rehden: Schon in der 2. Minute ließ sich die Defensive zu leicht ausspielen, Elias Strotmann traf zur frühen Führung für die Gastgeber. Doch die Schwarz-Weißen schüttelten sich und übernahmen in der Folge die Spielkontrolle.

Ein Handspiel im Strafraum nach einem Kopfball von Eric Anozie brachte den Ausgleich: Noah Wallenßus verwandelte vom Punkt sicher zum 1:1 (37.). Der BSV war nun spielbestimmend, lief Spelle hoch an und zwang die Gastgeber zu Fehlern. Trainer Kristian Arambasic war nach der Partie voll des Lobes: „Wir haben das Spiel voll angenommen. Ich bin stolz auf die Reaktion meiner Mannschaft.“

Zu Beginn der zweiten Halbzeit geriet Rehden unter Druck – und der SC Spelle bekam seinerseits einen Elfmeter zugesprochen. Doch Daniel Bánfalvi bewahrte sein Team mit einer starken Parade vor dem Rückstand (51.).

Dieser Moment wurde zum Wendepunkt: In der 72. Minute kombinierte sich der BSV sehenswert über mehrere Stationen durch – Oleksii Mazur flankte präzise in den Lauf von Wallenßus, der per Direktabnahme zur 2:1-Führung traf. Es war sein zweiter Treffer an diesem Abend – und bereits sein fünftes Saisontor.

Elfer, Platzverweis, Ausgleich – und hitzige Schlussphase

Doch Rehden brachte sich erneut um den Lohn: Ein ungestümes Einsteigen von Uzoma Eke gegen Luca Tersteeg im Strafraum wurde mit einem Elfmeter und der Gelb-Roten Karte geahndet. Tersteeg verwandelte sicher – 2:2 (77.).

In einer hektischen Schlussphase musste dann auch Spelles Jost Krone nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Rehden hatte trotz Unterzahl noch zwei gute Gelegenheiten – doch sowohl ein vermeintliches Abseitstor von André Ndiaye als auch ein Foul an Eric Anozie vor dem Strafraum blieben ohne zählbares Ergebnis. Arambasic monierte: „Der Linienrichter liegt beim Abseitspfiff völlig daneben – André startet klar hinter dem Gegner.“

Fazit: Moral gezeigt, aber Potenzial verschenkt

Der BSV Rehden zeigte über weite Strecken eine engagierte, leidenschaftliche Leistung und bewies, dass die Mannschaft auf die Egestorf-Niederlage die passende Antwort parat hat. Noah Wallenßus war erneut treffsicher, Daniel Bánfalvi zeigte starke Paraden – und das Team blieb auch in Unterzahl bis zum Schluss gefährlich.

Dennoch bleibt der Punktgewinn auch ein Spiegelbild verpasster Möglichkeiten: Zwei Führungen, ein nicht genutztes Übergewicht nach dem 2:1 – und letztlich wieder Gegentore durch Standards und Unachtsamkeiten.

Die Trainerstimme

Kristian Arambasic:

„Es war ein Wahnsinnsspiel, das alles hatte. Für die Zuschauer war es ein Genuss – für uns Trainer eher Schwerstarbeit. Wir haben unser Spiel durchgezogen, viel investiert und gezeigt, dass wir als Team zusammenstehen. Jetzt wollen wir im Heimspiel die nächsten Punkte holen und endlich Konstanz in unsere Leistungen bringen.“

Der BSV Rehden spielte mit:

Daniel Bánfalvi – Eric Anozie, Oleksii Mazur, Serkan Temin, Julian Wolff, Uzoma Eke, Dominik Klann, Luis-Felipe Monteiro, Javier Jimenez Paris, Elias Beck (69. André Ndiaye), Noah Wallenßus.

Trainer: Kristian Arambasic

Tore:

1:0 Strotmann (2.)

1:1 Wallenßus (37., Handelfmeter)

1:2 Wallenßus (72.)

2:2 Tersteeg (77., Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse:

Elfmeter verschossen: Tersteeg (51., Spelle)

Gelb-Rot: Eke (77., BSV), Krone (90.+1, SCSV)

Zuschauer: 450

Schiedsrichter: Julian Bergmann

Assistenten: Tim Poggemann, Nico Krone

Ausblick:

Am kommenden Wochenende erwartet Rehden den MTV Wolfenbüttel in den heimischen Waldsportstätten. Dann will der BSV den Schwung aus Spelle mitnehmen – und endlich auch zuhause wieder dreifach punkten.