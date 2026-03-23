Spektakel trotz Unterzahl: Sudweyhe ringt Gessel-Leerssen nieder 4:3-Sieg trotz zweier Platzverweise – Gäste verspielen doppelte Überzahl von ck · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Was sich auf dem Kunstrasen in Sudweyhe abspielte, hatte mit einem üblichen Bezirksliga-Spiel wenig zu tun. Zwei Platzverweise gegen die Gastgeber, sieben Tore, mehrere Wendungen – und am Ende ein 4:3-Sieg des TuS Sudweyhe gegen den FC Gessel-Leerssen, der trotz doppelter Überzahl ohne Punkte blieb.

„Das war ein sehr wilder Sonntag“, fasste Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl das Geschehen treffend zusammen. Schon früh zeigte sich, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln könnte. „Wir hatten in den ersten 90 Sekunden schon die Riesenchance durch Basti Helms“, berichtete Lehmkuhl. Auch danach habe seine Mannschaft zahlreiche Möglichkeiten gehabt, „auch durch Joschi Brandhoff noch eine Riesenchance zum 1:0“. Trotz dieser Dominanz spielte Sudweyhe früh in Unterzahl weiter. „Wir kriegen dann eine Gelb-Rote Karte wegen Spielverzögerung. Ist natürlich hart, aber unterm Strich war es berechtigt“, sagte Lehmkuhl. Für Maik Hüneke kam der Platzverweis überraschend: „Die Entscheidung war aus meiner Sicht sehr hart, aber wir haben es natürlich angenommen.“

Doch auch mit einem Mann weniger blieb Sudweyhe tonangebend. „Mit zehn Mann haben wir trotzdem noch besseren Fußball gespielt als mit elf Mann“, so Lehmkuhl. Hüneke bestätigte diesen Eindruck: „Trotz Überzahl haben wir das im Spiel kaum gemerkt, weil Sudweyhe weiterhin dominant war und wir große Probleme hatten, Zugriff zu bekommen.“ Nach der Pause folgte die nächste Wendung. Sudweyhe ging durch Bastian Helms (47.) und Leon Behrami (61.) mit 2:0 in Führung. „Nach der Halbzeit schießen wir direkt das 1:0 und legen das zweite nach“, sagte Lehmkuhl. Hüneke sah die Ursachen bei seinem Team: „Wir treten hinten über den Ball und geraten in Rückstand, kurz danach fällt sogar das 0:2.“