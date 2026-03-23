Spektakel trotz Unterzahl: Sudweyhe ringt Gessel-Leerssen nieder

Was sich auf dem Kunstrasen in Sudweyhe abspielte, hatte mit einem üblichen Bezirksliga-Spiel wenig zu tun. Zwei Platzverweise gegen die Gastgeber, sieben Tore, mehrere Wendungen – und am Ende ein 4:3-Sieg des TuS Sudweyhe gegen den FC Gessel-Leerssen, der trotz doppelter Überzahl ohne Punkte blieb.
„Das war ein sehr wilder Sonntag“, fasste Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl das Geschehen treffend zusammen. Schon früh zeigte sich, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln könnte. „Wir hatten in den ersten 90 Sekunden schon die Riesenchance durch Basti Helms“, berichtete Lehmkuhl. Auch danach habe seine Mannschaft zahlreiche Möglichkeiten gehabt, „auch durch Joschi Brandhoff noch eine Riesenchance zum 1:0“.
Trotz dieser Dominanz spielte Sudweyhe früh in Unterzahl weiter. „Wir kriegen dann eine Gelb-Rote Karte wegen Spielverzögerung. Ist natürlich hart, aber unterm Strich war es berechtigt“, sagte Lehmkuhl. Für Maik Hüneke kam der Platzverweis überraschend: „Die Entscheidung war aus meiner Sicht sehr hart, aber wir haben es natürlich angenommen.“
Doch auch mit einem Mann weniger blieb Sudweyhe tonangebend. „Mit zehn Mann haben wir trotzdem noch besseren Fußball gespielt als mit elf Mann“, so Lehmkuhl. Hüneke bestätigte diesen Eindruck: „Trotz Überzahl haben wir das im Spiel kaum gemerkt, weil Sudweyhe weiterhin dominant war und wir große Probleme hatten, Zugriff zu bekommen.“
Nach der Pause folgte die nächste Wendung. Sudweyhe ging durch Bastian Helms (47.) und Leon Behrami (61.) mit 2:0 in Führung. „Nach der Halbzeit schießen wir direkt das 1:0 und legen das zweite nach“, sagte Lehmkuhl. Hüneke sah die Ursachen bei seinem Team: „Wir treten hinten über den Ball und geraten in Rückstand, kurz danach fällt sogar das 0:2.“
Dann wurde es endgültig turbulent. Nach einem Foul des Sudweyher Torwarts sah dieser die Rote Karte – Sudweyhe war nur noch zu neunt. „Klare Rote Karte – damit waren wir plötzlich zwei Mann mehr“, so Hüneke. Und tatsächlich kam Gessel-Leerssen zurück. „In Überzahl haben wir Druck gemacht“, erklärte Hüneke. Zwei Flanken von Daniel Martin führten zum Ausgleich: „Erst trifft Finn Stöver, dann fällt per Kopf das 2:2.“
Doch statt die Partie zu kontrollieren, verlor der FC die Ordnung. „Danach wurden wir zu hektisch, zu wild im Spiel nach vorne“, kritisierte Hüneke. „Und dann passiert das, was nicht passieren darf: Wir laufen in doppelter Überzahl in Konter und kassieren Gegentore. Das ist natürlich nicht akzeptabel.“
Sudweyhe nutzte die Räume eiskalt. „Wir haben uns nicht aufgegeben und mit neun Mann weiter nach vorne gespielt“, betonte Lehmkuhl. Leon Behrami traf zum 3:2 (86.), Matou Bier erhöhte auf 4:2 (90.). „Dass man mit zwei Mann weniger noch zwei Tore schießt, das schafft, glaube ich, nicht jeder“, sagte Lehmkuhl. Der erneute Anschluss durch Nicola Giovanni Nolte (90.) änderte nichts mehr. „Am Ende haben wir sogar noch eine Ecke, die aber nicht zum Erfolg führt“, schilderte Hüneke die Schlussphase.
Während der Gesseler Trainer haderte, fiel das Fazit auf der Gegenseite deutlich aus. „Unterm Strich muss man ganz ehrlich sagen, war das ein hochverdienter Sieg“, erklärte Lehmkuhl. „Die Leute haben ein Spektakel erlebt, sind auf ihre Kosten gekommen.“ Hüneke blieb trotz der Enttäuschung fair: „Trotzdem muss man auch Sudweyhe Respekt zollen. Mit zwei Mann weniger haben sie weiter nach vorne gespielt und wollten unbedingt gewinnen.“
Für den FC Gessel-Leerssen bleibt dagegen vor allem die Erkenntnis eines bitteren Nachmittags: „In doppelter Überzahl muss man so ein Spiel gewinnen.“
TuS Sudweyhe – FC Gessel-Leerssen 4:3
TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann (63. Hannes Frerichs), Ermal Behrami (67. Jonas Kehlenbeck), Tom Köppener, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Leon Behrami (87. Maximilian Golembski), Niklas Behrens (72. Matou Bier), Finn Kastens - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl
FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Giorgio Amicone, Ole Ehlers, Jannis Arslan (90. Tion Hoops), Fynn-Luca Stöver, Yannik Kaschel (63. Leon Sagert), Maris Beuke, Jonas Lohmann, Arne Wolter (72. Daniel Martin), Mika Bade, Linus Wichmann (84. Nicola Giovanni Nolte) - Trainer: Maik Hüneke
Schiedsrichter: Lukas Warnecke
Tore: 1:0 Bastian Helms (47.), 2:0 Leon Behrami (61.), 2:1 Fynn-Luca Stöver (74.), 2:2 Mika Bade (77.), 3:2 Leon Behrami (86.), 4:2 Matou Bier (90.), 4:3 Nicola Giovanni Nolte (90.)