Spektakel: Schulzendorf und Frankfurt im Gleichschritt

– Foto: Kenny Fuhrmann

Am Wochenende stand die Landesklasse Ost ganz im Zeichen des 22. Spieltags, an dem die Vorentscheidungen an der Spitze und im Keller greifbar wurden. Während die Top-Teams ihre Aufgaben meist souverän lösten, sorgten deutliche Ergebnisse für Bewegung in der Tabelle und unterstrichen die Intensität des Wettbewerbs in Brandenburg.

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Vor 132 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von Beginn an hochemotional geführt wurde. Der Breesener SV Guben Nord erwischte einen Traumstart und überrumpelte die Gäste bereits in der 1. Minute, als Erik Brose das 1:0 erzielte. Die Hausherren setzten unmittelbar nach und bauten ihre Führung bereits in der 6. Minute durch Luca Bäcker auf 2:0 aus. Doch der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt bewies große Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 36. Minute gelang Nico Urbansky der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1, der den Gästen sichtlich neuen Mut gab. Nach dem Seitenwechsel drängten die Eisenhüttenstädter auf den Ausgleich, während Guben den Vorsprung nicht über die Zeit retten konnte. In der 78. Minute belohnte Maximilian Minschke die Bemühungen der Gäste mit dem Treffer zum 2:2-Endstand.

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Vor 73 Zuschauern untermauerte die Frankfurter Reserve ihre Aufstiegsambitionen und festigte mit nun 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz. In der 18. Minute erzielte Niclas Weddemar das 1:0 für die Gastgeber. Die Antwort der Gäste folgte in der 30. Minute, als Spartak Doda zum 1:1 ausglich. Im zweiten Durchgang war es erneut Niclas Weddemar, der in der 58. Minute zur 2:1-Führung traf, bevor Tobias Fiebig in der 86. Minute mit dem 3:1 alles klar machte.

Ein wahres Schützenfest erlebten die 102 Zuschauer in Bestensee, wo die Eintracht einen entscheidenden Befreiungsschlag im Abstiegskampf landete und auf den 13. Tabellenplatz kletterte. Maximilian Grunow eröffnete den Torreigen in der 14. Minute mit dem 0:1. In der 36. Minute erhöhte Tim Felix auf 0:2, bevor Ole Schadly in der 53. Minute das 0:3 folgen ließ. Erneut Maximilian Grunow stellte in der 69. Minute auf 0:4. In der Schlussphase schraubten Ole Schadly in der 84. Minute (0:5) und Finley Altenbokum in der 86. Minute (0:6) das Ergebnis in die Höhe.

Lediglich 26 Zuschauer verfolgten die torreiche Begegnung in Fürstenwalde, in welcher der Teltower FV seinen dritten Tabellenplatz mit nun 43 Punkten festigte. C. Mlynarczyk brachte die Hausherren in der 41. Minute zunächst mit 1:0 in Führung. Unmittelbar nach der Pause glich T. Friedrich in der 47. Minute zum 1:1 aus, und J. Bahner drehte die Partie in der 49. Minute zum 1:2. Zwar gelang R. Bezill in der 61. Minute noch der 2:2-Ausgleich, doch T. Friedrich mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute (2:3) und T. Braun in der 87. Minute (2:4) besiegelten den Auswärtssieg.

In einer umkämpften Partie vor 77 Zuschauern behielten die Gäste aus Dahlewitz die Oberhand und belegen nun den fünften Tabellenplatz. Bela Sommer erzielte in der 13. Minute das 0:1, worauf Max Gründemann nur eine Minute später (14.) mit dem 1:1 antwortete. Dominique Heese brachte Dahlewitz in der 24. Minute erneut mit 1:2 in Front. Den Schlusspunkt setzte Marcel Blume in der 64. Minute zum 1:3-Endstand, wodurch die Admira auf den 14. Platz zurückfällt.

Vor 35 Zuschauern offenbarte der MSV Zossen deutliche Schwächen und rutscht mit lediglich 9 Punkten auf den 15. Tabellenplatz ab. Markendorf dominierte die Partie früh: Dominic Menzel traf in der 5. Minute zum 0:1, Sascha Witt in der 10. Minute zum 0:2 und Derenik Mayilyan in der 19. Minute zum 0:3. Zwar konnte Florian Kozik in der 21. Minute auf 1:3 verkürzen, doch Bartosz Donigiewicz stellte in der 34. Minute den 1:4-Halbzeitstand her. In der Schlussphase machte Derenik Mayilyan mit zwei weiteren Treffern in der 84. (1:5) und 88. Minute (1:6) seinen Hattrick perfekt.

Der Spitzenreiter aus Schulzendorf gab sich vor 71 Zuschauern keine Blöße und verteidigte mit 58 Punkten die Tabellenführung. Steven Ewaldt brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit: Erneut Steven Ewaldt traf in der 91. Minute zum 2:0, bevor Lourden Wachter-Lehn in der 95. Minute den 3:0-Endstand markierte.