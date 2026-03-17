 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Spektakel pur: Spitzenspiel endet 4:4!

Ehleringen düpiert Gasperich, Steinfort lebt, punktet und hat Fusion abgewendet

von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Zuschauer in Pfaffenthal sahen acht Tore
Die Zuschauer in Pfaffenthal sahen acht Tore – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

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Der 16.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
US Esch
US EschUS Esch
1
1
Abpfiff

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
1
3
Abpfiff

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
3
2
Abpfiff

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
0
1
Abpfiff

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
4
4
Abpfiff

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
0
3
Abpfiff

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
1
1
Abpfiff

Was am Wochenende los war

Steinfort: Fusion abgewendet

Mit dem vierten Sieg in Serie befindet sich Dalheim weiter im Aufschwung. In Nörtzingen fand man mit jeweils einem frühen Tor gut in beide Halbzeiten (0:1, 2.‘, 0:2, 47.‘), um am Ende mit 3:0 beim Tabellenletzten zu gewinnen. Nach einer turbulenten Woche trat Steinfort wie in unserer Vorschau bereits erklärt an und kam trotz Rückstand gegen den Vorletzten US Esch zu einem 1:1. Wie der FC Steinfort bereits am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte, wird die angedachte Fusion mit Nachbarclub Alliance Äischdall nicht kommen. Am Mittwoch geht FuPa noch einmal ausführlich auf die Wende in dieser Geschichte ein.

Kayl-Tetingen war seinen Gastgebern aus Aspelt am Sonntag mit 3:1 überlegen, daran sollte auch das zwischenzeitliche Anschlusstor der Red Boys per Elfmeter nichts ändern. Leader Moutfort setzte sich mit dem knappsten aller möglichen Resultate auf schwer bespielbarem Rasen in Lasauvage durch. Das Tor des Tages erzielte Matos Almeida nach einer unübersichtlichen Situation im Sechzehner in der Schlussphase der 1.Halbzeit (0:1, 36.‘). Gegen Ende der Partie vergaben die Gäste Chancen auf die Vorentscheidung, sollten sich am Ende aber dennoch behaupten.

Der Platz in Lasauvage im Rahmen des Spiels gegen Moutfort
Der Platz in Lasauvage im Rahmen des Spiels gegen Moutfort – Foto: Tom R

Ehleringen überraschte Spitzenteam Gasperich mit einem 3:2-Heimsieg. Die Begegnung begann furios, nach einer knappen Viertelstunde stand es schon 2:1 für die Grün-Weißen, zur Pause lag Ehleringen mit 3:1 in Front. Kurz nach dem Beginn der 2.Hälfte überschlugen sich die Ereignisse: FCE-Spieler Chetoui sah die Rote Karte, mit dem folgenden Handelfmeter scheiterte Gasperichs Nicolleau am Ehleringer Keeper Ribeiro. Hätte er doch bloß getroffen düeften sich die Gästefans gedacht haben, denn Silva Moreira fand noch das 3:2 (80.‘), zum Ausgleich sollte es nach dem vergebenen Elfer aber nicht mehr für die Hauptstädter reichen.

Noch spektakulärer ging es in Pfaffenthal zu, wo sich der Zweite und Dritte der Tabelle mit einem 4:4 trennten. Ein Fehler der Biwer Abwehr führte zum frühen 1:0 (9.‘), welches Hensel aber prompt im Anschluss an einen Eckball egalisieren konnte (1:1, 14.‘). In der 21.‘ hatten die Gäste das Spiel schon gedreht (1:2), doch genau dies konnte Red Black auch tun. Ein Fernschuss aus 25 Metern schlug zum 2:2 ein (22.‘) und in der 27.‘ lagen sie nach einem Flankenball bereits wieder in Führung (3:2). Nach einem Foul gerieten die Hauptstädter früh in Unterzahl, als Monteiro Teixeira gelb-rot sah (29.‘). Doch mit einem Mann weniger versuchte Saez Patiño es kurz nach Wiederanpfiff auch aus der Ferne und traf aus vierzig Metern zu seinem Hattrick (4:2, 49.‘). So ging es weiter: ein sehenswerter Dropkick in den Winkel bedeutete das Anschlusstor (4:3, 75.‘) und nur kurz danach stand das Endergebnis von 4:4 fest (80.‘). Im Derby zwischen Küntzig und Schouweiler hatte das spätere Endergebnis von 1:1 bereits nach 38 Minuten Bestand.