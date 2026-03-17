Spektakel pur: Spitzenspiel endet 4:4!

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* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.
Mit dem vierten Sieg in Serie befindet sich Dalheim weiter im Aufschwung. In Nörtzingen fand man mit jeweils einem frühen Tor gut in beide Halbzeiten (0:1, 2.‘, 0:2, 47.‘), um am Ende mit 3:0 beim Tabellenletzten zu gewinnen. Nach einer turbulenten Woche trat Steinfort wie in unserer Vorschau bereits erklärt an und kam trotz Rückstand gegen den Vorletzten US Esch zu einem 1:1. Wie der FC Steinfort bereits am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte, wird die angedachte Fusion mit Nachbarclub Alliance Äischdall nicht kommen. Am Mittwoch geht FuPa noch einmal ausführlich auf die Wende in dieser Geschichte ein.
Kayl-Tetingen war seinen Gastgebern aus Aspelt am Sonntag mit 3:1 überlegen, daran sollte auch das zwischenzeitliche Anschlusstor der Red Boys per Elfmeter nichts ändern. Leader Moutfort setzte sich mit dem knappsten aller möglichen Resultate auf schwer bespielbarem Rasen in Lasauvage durch. Das Tor des Tages erzielte Matos Almeida nach einer unübersichtlichen Situation im Sechzehner in der Schlussphase der 1.Halbzeit (0:1, 36.‘). Gegen Ende der Partie vergaben die Gäste Chancen auf die Vorentscheidung, sollten sich am Ende aber dennoch behaupten.
Ehleringen überraschte Spitzenteam Gasperich mit einem 3:2-Heimsieg. Die Begegnung begann furios, nach einer knappen Viertelstunde stand es schon 2:1 für die Grün-Weißen, zur Pause lag Ehleringen mit 3:1 in Front. Kurz nach dem Beginn der 2.Hälfte überschlugen sich die Ereignisse: FCE-Spieler Chetoui sah die Rote Karte, mit dem folgenden Handelfmeter scheiterte Gasperichs Nicolleau am Ehleringer Keeper Ribeiro. Hätte er doch bloß getroffen düeften sich die Gästefans gedacht haben, denn Silva Moreira fand noch das 3:2 (80.‘), zum Ausgleich sollte es nach dem vergebenen Elfer aber nicht mehr für die Hauptstädter reichen.
Noch spektakulärer ging es in Pfaffenthal zu, wo sich der Zweite und Dritte der Tabelle mit einem 4:4 trennten. Ein Fehler der Biwer Abwehr führte zum frühen 1:0 (9.‘), welches Hensel aber prompt im Anschluss an einen Eckball egalisieren konnte (1:1, 14.‘). In der 21.‘ hatten die Gäste das Spiel schon gedreht (1:2), doch genau dies konnte Red Black auch tun. Ein Fernschuss aus 25 Metern schlug zum 2:2 ein (22.‘) und in der 27.‘ lagen sie nach einem Flankenball bereits wieder in Führung (3:2). Nach einem Foul gerieten die Hauptstädter früh in Unterzahl, als Monteiro Teixeira gelb-rot sah (29.‘). Doch mit einem Mann weniger versuchte Saez Patiño es kurz nach Wiederanpfiff auch aus der Ferne und traf aus vierzig Metern zu seinem Hattrick (4:2, 49.‘). So ging es weiter: ein sehenswerter Dropkick in den Winkel bedeutete das Anschlusstor (4:3, 75.‘) und nur kurz danach stand das Endergebnis von 4:4 fest (80.‘). Im Derby zwischen Küntzig und Schouweiler hatte das spätere Endergebnis von 1:1 bereits nach 38 Minuten Bestand.