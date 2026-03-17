Spektakel pur: Spitzenspiel endet 4:4! Ehleringen düpiert Gasperich, Steinfort lebt, punktet und hat Fusion abgewendet von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Zuschauer in Pfaffenthal sahen acht Tore – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der Platz in Lasauvage im Rahmen des Spiels gegen Moutfort – Foto: Tom R