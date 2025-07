Spektakel pur in Neudrossenfeld - Bamberg siegt in Coburg

Volle Power im Mittelfranken-Derby zwischen Kornburg und Großschwarzenlohe. – Foto: Sportfoto Zink / O.Gold

Der erste Spieltag in der Bayernliga Nord wurde am Dienstagabend fortgesetzt. Dabei zeigte sich schnell: Die Liga verspricht auch in dieser Saison viel Spannung, Kampfgeist – und manche Überraschung.



Das Spiel in Neudrossenfeld hatte nicht nur viele Tore zu bieten, sondern auch reichlich Emotionen. Auf dem Platz ging es phasenweise hoch her, was sich auch nach dem Abpfiff bemerkbar machte. Sportlicher Leiter Daniel Stöcker wollte sich auf Nachfrage nicht äußern und meinte nur knapp: "Kein Kommentar."



Der Gästetrainer Shiqipran Skeraj äußerte sich hingegen – mit spürbarer Anspannung und hörbar heiserer Stimme – zur Partie: "Das Spiel war sehr intensiv, wie man natürlich auch am Ergebnis sehen kann. In der ersten Halbzeit passieren uns wirklich binnen 20 Minuten sehr blöde Fehler. Neudrossenfeld hat das richtig gut genutzt - schnell das 1:0 gemacht. Im Gegenzug hatten wir die Chance alleine vorm Torwart den Ausgleich zu machen. Stattdessen bekommen wir das 2:0 - das ging Schlag auf Schlag. Wir haben den Gegner stark gemacht, durch unsere Fehler - ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie es gut zu Ende gespielt haben. In der zweiten Halbzeit mussten wir umstellen, taktisch als auch spielertechnisch. Dann waren wir am Drücker, wir haben gespürt, dass viel mehr drin ist. Zum Schluss dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen."







Im Derby in Coburg war vor einer großartigen Kulisse alles angerichtet für einen stimmungsvollen Fußballabend. Die Zuschauer sorgten für echte Derby-Atmosphäre und unterstützten beide Teams lautstark. Lars Müller (Sportlicher Leiter FC Coburg) fasste zusammen: "Vorneweg: Ein geiles Derby - danke an die zahlreichen Zuschauer im heutigen Spiel. Das Ergebnis natürlich nicht so positiv für uns, obwohl wir die ersten 15 Minuten gut ins Spiel gekommen sind. Jedoch hat Bamberg mit der Zeit immer besser ins Spiel gefunden. 0:0 zur Halbzeit. Hier sieht man den Unterschied von der Landesliga zur Bayernliga - Fehler werden eiskalt bestraft. Nach der Gelb-Roten Karte war es schwierig zurückzukommen. Die Mannschaft hat trotzdem nicht aufgegeben - auch nicht nach dem 3:1. In manchen Situationen hat man natürlich auch Glück, dass es nicht noch höher ausfällt. Aber im Großen und Ganzen ist Bamberg für uns kein Gradmesser, wir müssen die Punkte gegen andere Mannschaften holen. Am Freitag wird es ein anderes Spiel werden."







Im nächsten mittelfränkischen Derby freute sich Aufsteiger SC Großschwarzenlohe auf sein erstes Bayernliga-Match. Der gegnerische Trainer Hendrik Baumgart wollte das Derby mit "Vollgas" für sich entscheiden. Nach dem Spiel zog er Bilanz: "Es war ein typisches Auftaktspiel, ein Derby vor großer Kulisse. Was ich damit sagen will: Beide Mannschaften waren natürlich schon noch ein bisschen nervös. Es war ein hart umkämpftes Match, ein sehr zerfahrenes Spiel - ständig Unterbrechungen, Foul-Spiele, Einwürfe, wenig Spielfluss drin. Nichts desto trotz war die erste Halbzeit ausgeglichen, wir haben vielleicht ein bisschen mehr gemacht und treffen zum 1:0 - war natürlich eine schöne Pausenführung. In der zweiten Halbzeit kam dann der Knackpunkt im Spiel, wir bekommen eine Gelb-Rote Karte - sicherlich strittig. Danach hatte Großschwarzenlohe mehr vom Spiel gehabt in Überzahl. Hatten zwei,drei sehr gute Torchancen und haben dann mit einem Sonntagsschuss den Lucky-Punch in der 93. Minute gemacht - wieder einmal bitter. Aber da müssen wir nach vorne schauen, das Ding abhaken und Samstag geht es neu los."