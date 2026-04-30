Spektakel ohne Sieger: Lüstringen und Schledehausen teilen sich 8 Tore

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Der SC Lüstringen und die SF Schledehausen trennten sich in der Kreisliga Osnabrück mit einem 4:4 (3:1)-Unentschieden. In einer intensiven und torreichen Begegnung bestätigten beide Tabellennachbarn ihre zuletzt ansteigende Form. Schledehausen sammelte damit zwölf Punkte aus den vergangenen sechs Partien und verschaffte sich ein kleines Polster im Abstiegskampf. Lüstringen kommt im gleichen Zeitraum auf zehn Zähler und kann dem Saisonfinale ebenfalls vergleichsweise entspannt entgegenblicken.

Die Partie begann mit hohem Tempo und zahlreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Tim Henke brachte die Gäste früh in Führung, ehe ein Eigentor den Ausgleich für Lüstringen markierte. In der Folge drehte der Gastgeber die Begegnung noch vor der Pause: Betim Beluli und Kevin Schmidt trafen zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Henke verkürzte mit seinem zweiten Treffer auf 2:3 (60.), doch Sülemann Saglam stellte umgehend den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Schledehausen gab sich jedoch nicht geschlagen: Niklas Siekemeyer erzielte zehn Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Sebastian Meyer sorgte mit dem 4:4 für den späten Ausgleich. Kurz darauf sah Lüstringens Beluli wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte.