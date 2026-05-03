Spektakel ohne Sieger in Hannover

Cheftrainer Christian Titz nahm im Vergleich zum Sieg der Vorwoche drei Änderungen in der Startelf vor. Unter anderem kehrte der zuletzt verletzte Boris Tomiak zurück, zudem begannen Kolja Oudenne und Daisuke Yokota. Die Gäste aus Münster starteten zunächst aktiver und kamen früh zu längeren Ballbesitzphasen, ohne jedoch zwingend zu werden. Hannover fand nach rund einer Viertelstunde besser in die Partie und erspielte sich erste Möglichkeiten, darunter ein Abschluss von Mustapha Bundu sowie eine Großchance von Benjamin Källman.

Trotz der steigenden Kontrolle der Roten schlug Münster eiskalt zu: Nach einem Eckball köpfte Imad Rondić das 0:1 (25.), kurz vor der Pause erhöhte Shin Yamada nach einem schnellen Angriff auf 0:2 (39.). Die Antwort der Hausherren folgte jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff – und mit Wucht. Zunächst verkürzte Bundu mit einem sehenswerten Schlenzer auf 1:2 (45.+1), ehe er nur wenige Minuten später nach Flanke von Waniss Taibi per Direktabnahme den Ausgleich erzielte (45.+4). Innerhalb kürzester Zeit war die Partie komplett gedreht.